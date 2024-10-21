Хорошие русские только на кладбище – мэр Львова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

История с так называемым форумом российской оппозиции, который прошел во Львове является провокацией, но организацию этого мероприятия осуществляли украинские спецслужбы.

Об этом в эфире «РБК-Украина» заявил мэр Львова Андрей Садовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Москали есть москали. Я занимаю жесткую позицию – не даю комментарии российским СМИ, не общаюсь с россиянами принципиально. И когда я смотрю информацию, что во Львове кто-то проводит форум, я, конечно, публично высказываю свою позицию, я считаю, что это – позор, что это провокация. Я понимаю, что, наверное, это делалось какими-то службами, были задачи. Ну приди, скажи, что мы хотим во Львове сделать такой ивент, такая-то цель – возможно, я это пойму. Но, простите, ни руководителя областной военной администрации, ни городского голову никто не проинформировал, а все это вылезло наружу и потом начали как-то выходить из этой ситуации. Оно вышло глупо, потому что они все были перепуганы – эти россияне, которые сюда приехали, их тайно привезли, с охраной, двойные, тройные меры безопасности. Я считаю, что это была, возможно, несознательная провокация», – заявил Садовой.

На вопрос, существует ли вообще такая категория, как «хорошие русские», Садовой ответил:

«На кладбище».