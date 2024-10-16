«Хорошие сапоги, надо брать»: почему «план Зеленского» не приведет Украину к победе

Обещанная презентация Владимиром Зеленским с трибуны Верховной Рады своего ставшего уже притчей во языцех «плана победы» отчего-то вызвала в памяти диалог Верочки и Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа». Помните?:

«Вы купили новые сапоги, Вера? – Да вот, еще не решила, Людмила Прокофьевна… – Очень вызывающе. Да я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после неё. – Значит, хорошие сапоги, надо брать».

И действительно, если то, что поведал посполитым Зеленский, – это и есть нашумевший план, который он возил на смотрины за океан, то в России могут выдохнуть и расслабиться. Лучшего подарка Москве со стороны Банковой трудно было и придумать. Плюс – становится понятно, почему этот план, если верить спойлерам от западных СМИ, не впечатлил официалов в Белом доме.

Остальные выводы – потом. А сначала – тезисно о пяти основных блоках «плана».

Итак, что же мы услышали от Зе? Идем по пунктам.

«План победы» не предполагает «торговлю суверенитетом», а его реализация «заставит Россию быть на саммите мира». При этом, реализовать сам план можно только с помощью «западных партнеров». Если Украина и ее западные партнеры не усилятся сейчас, то Россия существенно усилится в следующем году. Украина слышит от партнеров слово «переговоры» и гораздо реже звучит слово «справедливость».

Из принципиально нового в спиче Зеленского можно отметить разве что пополнение канонического списка врагов. Если раньше «агрессор» был только один, то сегодня Украина воюет с тремя странами — Россией, Ираном и Северной Кореей. Именно так – упомянутые страны больше не «пособники врага», а непосредственно сами «враги», военные противники Украины.

Учитывая разворачивающийся параллельно на наших глазах ближневосточный сюжет, жгучее желание Киева прислониться к нему на расстояние одного рукопожатия – более чем очевидно. Только вот вопрос – зачем? Ведь буквально в день выступления Зеленского в Раде Politico популярно разъяснило, почему Украина – не Израиль и никогда им для Штатов не станет. Тогда, к чему эти рискованные движения? Эскалация ради эскалации?

Сами пять пунктов плана и загадочные три секретные дополнения к ним, содержание которых так и осталось за кадром, тоже не блещут прорывной новизной.

Приглашение Украины в НАТО уже сейчас? Такую хотелку озвучила вчера в интервью Рейтерс посол Украины при Альянсе Наталья Галибаренко. Однако резюме большинства западных аналитиков однозначно – такой сценарий маловероятен, тем более, в каденцию суперосторожного Байдена. А как оно там будет при Трампе – это сейчас бабушка надвое скало. Строить на таких хлипких основаниях какую-то стратегию – верх идиотизма, авантюризма и негосударственного подхода.

Усиление собственного военного производства и увеличение помощи от западных партнёров? Первое вполне реально и уже реализуется на практике, однако это процесс долгий и уж никак не станет «мостом к саммиту мира» и не приведет к окончанию войны «не позднее 2025 года», как обещает Зеленский.

Что же до второй части, то Зеленскому, уже, кажется, только ленивый на Западе не намекал, что все эти F-16 и прочие вундервафли – это, безусловно, здорово, однако чудес не бывает, и выиграть войну они не помогут. Войны выигрывают большие батальоны и соотношение ресурсных возможностей сторон.

Стратегический пакет сдерживания в виде размещения на территории Украины неядерных средств защиты от России? Тост хороший, но, учитывая скорость механизмов согласования внутри НАТО, Путин рискует помереть, не дождавшись общего согласия натовцев на такой шаг. И это даже не вспоминая про особую позицию Орбана.

Чисто теоретически можно предположить, что в засекреченных трех приложениях к плану, которые, по данным киевского издания «Новое время», «будут переданы в руки лишь некоторых лидеров государств-партнеров», как раз и содержится «чувствительная информация о вооружении», предлагаемом к размещению на территории Незалежной.

Экономическое давление путем ограничения цен на нефть и экспорт для усиления давления на Россию? Опять же, звучит смешно на фоне вчерашней новости о том, что «проукраинская» Чехия при всей своей агрессивной риторике потратила на российскую нефть впятеро больше, чем на помощь Украине.

Тут, как говорится, Зеленский предлагает западным партнерам наступить на горло собственным экономическим интересам. Понятно, что такие безумцы на Западе сыщутся, но вот единодушия ждать не стоит, а без него эффективность новых санкций будет примерно равна эффективности старых.

Особенно умилил акцент Зеленского на обладании Украиной стратегическими ресурсами на триллионы долларов (уран, титан, литий, графит), и предложение западникам «совместно их защищать и на них зарабатывать». Мол, вот же оно – идите и володейте. Только и надо – переступить через труп русского медведя по дороге. Настолько неприкрыто циничного торгового предложения Запад не слыхал из уст ни одного из украинских президентов до сих пор.

Что там еще, в плане? После конфликта, уверяет Зеленский, Украина будет иметь одну из самых опытных армий, что станет гарантом безопасности в Европе. До такой степени, что предлагается послевоенное замещение отдельных военных контингентов армии США в Европе украинскими подразделениями.

Зацените цинизм ситуации: под боком «враг», который спит и видит свой реванш, а украинцы вместо защиты родины поедут в качестве американских «сипаев» в Европу – чтобы Белый дом и Пентагон могли сэкономить на военных расходах.

Звучит вдохновляющее, если вывести за скобки тот факт, что эта мощная армия воюет не на свои, а на заемные, и полностью зависит от сроков и номенклатуры военных поставок с Запада и финансовой помощи оттуда же. Как накормите – так и навоюем.

Иначе говоря, многочисленная толпа опытных, злых и обстрелянных украинских мужиков, сама по себе ничего не стоит, а все ее успехи зависят исключительно от внешнего фактора.

Как, к слову, и реализация самого «плана победы», что, к его чести, открыто признал и сам Зеленский.

Но если дело обстоит именно таким образом, то перед нами никакой не план, а просто набор лозунгов или тостов. Где тут пресловутая украинская субъектность, если выясняется, что победа Украины зависит от кого угодно, кроме самой Украины и усилий украинцев?

И лучшим доказательством того, что дело обстоит именно так, является сам факт, что украинцам рассказали о плане последними – после всех Байденов, Трампов и Шольцев. С полным пониманием того, что вообще-то украинцев в содержание плана можно было и не посвящать – все равно от них ничего не зависит.

С таким же успехом можно было бы вместо вот этой пафосной болтовни показать депутатам Рады песенку из мультика про крокодила Гену и Чебурашку: «Прилетит вдруг волшебник, в голубом вертолете, и бесплатно покажет кино». А если не прилетит?

Хотя по-человечески сверхзадача Зеленского понятна. Он, как тот коммивояжер (привет Трампу с его «гениальным торговцем») пытается продать своему народу некий набор тезисов в качестве «победы», потому что, как показывают последние соцопросы, на меньшее разогретые пропагандой украинцы не согласны. Зато на Западе, от которого зависит озвученный набор хотелок, «победа стала для кое-кого неудобным словом», по признанию самого же хозяина Банковой.

Объективно, скорейшая финализация войны является сейчас не только фетишем Зеленского, но и насущной потребностью самой Украины. Ее, если хотите, жизненным национальным интересом. Потому что продолжение войны при теперешних вводных ведет лишь к дальнейшему стачиванию всех мыслимых украинских потенциалов, а просвета в сужающемся коридоре возможностей – все меньше. Уже даже неофиты всемирного клуба русофобов – финны – и те отмечают растущую усталость Запада от Украины.

Подчеркну во избежание спекуляций – на Западе устали не держать Украину в орбите своего влияния, а именно от нынешней колеи, в которую загнали украинский сюжет усилиями Вашингтона и Брюсселя. Сегодня даже самые лояльные западники начинают понимать, что таким путем Украина не выиграет, отсюда и популярные в западных медиа дискуссии на тему «Что считать украинской победой?» и предложения Киеву поставить перед собой более реалистичные и достижимые задачи.

Если рассматривать план Зеленского в таком контексте, он, и правда, как подозревают многие на Украине и за ее пределами, больше поход на подготовку будущего алиби – в условиях когда самого Зе окончательно прижмут к стенке, сбросить с себя ответственность за дальнейший ход событий. Мол, я сделал все что мог. И вообще: не мы такие – жизнь такая. И Запад – предатель. Не поддержал, понимаешь, такой чудесный мега-гига-план.

А то, что ведет этот план куда угодно, кроме победы – вопрос сугубо академический.