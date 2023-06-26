«Хорошие украинцы» или «плохие русские»? Гуманитарный фронт борьбы за Украину

Важная тема – гуманитарная составляющая борьбы за Другую Украину. Сегодня, как никогда раньше, очевидна откровенно расистская, дискриминационная подкладка политики правящего в Киеве прозападного режима, не только игнорирующего реальное мнение, язык, культуру, веру, историческую память большей части народа, которым он управляет, но и отказывающего миллионам людей в будущем на своей родной земле.

И это не громкие слова и не пустой пафос, а, к сожалению, горькая обыденность и реальность. Ведь именно к этому ведет политика Зеленского и Ко, которую его главный украинский оппонент Виктор Медведчук хлестко обозначил как «новый план «Ост», – очевидно намекая на аналогичные планы идейных предшественников сегодняшней киевской клики.

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Происходит самое страшное, что вообще можно представить – жизненное пространство освобождается от населения южных и восточных регионов, которые массово гонят на убой в безумный дранг нах зюден Резниковы, Залужные и Сырские, а в это время такие, как Ткаченко (киевский министр недокультуры) делают все, чтобы те, кому повезет вернуться домой из этой мясорубки живыми, уже не могли не только говорить на своем родном языке, и учить на нем детей, но и даже отпеть своих мертвых в той церкви, в которой это делали их отцы, деды и прадеды.

Зеленский же в это же самое время подписывает принятый Радой дискриминационный закон о запрете ввоза книг из России и Белоруссии, а фонды публичных библиотек по всей стране очищают от «вредной» литературы на русском языке – под нож идут сотни тысяч томов, изданных в первую очередь в советское время.

На этом фоне и глядя на все эти безобразия уже в самой России идет вполне понятная на эмоциональном уровне ответная реакция – то и дело вспыхивают дискуссии насчет, к примеру, целесообразности изучения украинского языка в школах или необходимости «зеркальной» смены городской топонимики или фигур на пьедесталах памятников – того же Тараса Шевченко, к примеру.

Хотя – и это тот случай, когда слов из песни не выкинешь – советская гуманитарная политика на той же Украине при всех ее периодических перегибах и «качелях» была не в пример сбалансированней того ужаса, который происходит на Украине сегодня.

Так что проблема не в умершем полтораста лет назад Шевченко, а в современных политических практиках, прикрывающихся, в том числе, и именами классиков украинской культуры, которые в большинстве своем были людьми двух культур, писали и говорили не только на украинском, но и на русском, прямо опровергая собственным жизненным примером современные националистические мифы и о них самих и об украинцах как народе и части большого Русского мира.

Сам русский язык – это один из двух родных языков украинского народа.

Что характерно, в самой России, если ориентироваться не на мнения радикалов, а на официальную позицию власти от президента до министра просвещения и глав регионов, подход к «сшиванию» единого этнокультурного пространства» достаточно деловой, спокойный, постепенный и не предполагающий гнать лошадей или ломать кого-то через колено.

Так, тот же Путин говорит о том, что мы – единый народ – но это не означает отказа тем же украинцам в праве на культурную самобытность, родной язык или какие-то региональные отличия. В отличие от нынешней Украины, стирающей катком запретов и репрессий все языки кроме «титульного», в России на государственном уровне работают программы по поддержке и сохранению национальных языков.

«Мы не отменяем украинский язык» – говорит вслед за президентом и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Свидетельство тому – не только разработанные под эгидой ведомства учебники украинского для школьников, очищенные от разного рода галлицизмов и влияния бандеровской идеологии, но и обеспеченная государством возможность для желающих жителей новых регионов – Запорожской и Херсонской областей – учить украинский язык по таким специально разработанным учебникам.

Другой вопрос, что желающих немного, но те кто хочет – не испытывают с реализацией своих прав никаких проблем. А вот чтобы на Украине разрабатывали учебники для русских граждан – таких прецедентов просто нет. И это тоже говорит о многом. Как и то, что сразу в нескольких регионах РФ украинский язык является одним из официальных.

Снова сошлюсь на свидетельство весьма информированного аксакала украинской политики Виктора Медведчука, утверждающего в одной из своих статей, что украинцы юго-восточных регионов для Киева – просто расходный материал и власти заинтересованы не в народосбережении а наоборот, в том, чтобы как можно больше людей погибло в ходе нынешнего конфликта с Россией.

«Как можете вы, лидер украинской оппозиции, жить в России – стране, которая ведет войну против вашей Родины?»– спрашивают у Медведчука западные журналисты.

Так в том то и дело, что на примере Медведчука мы видим реальное отношение теперешних киевских заправил к своим гражданам. Человека просто выдворили из его родной страны, назвав это издевательским термином «обмен» – тоже современное чисто украинское постмайданное ноу-хау, когда «неправильных» с точки зрения власти украинцев меняют на таких же украинцев, только «правильных».

Но факт в том, что вышвырнутого из своей страны политика Россия приютила. Как и миллионы тех украинцев, которые добровольно бежали от ужасов войны именно в Россию – «страну-агрессор» на западном пропагандистском языке. Все они – живые свидетельства ложности навязываемых пропагандистских схем.

Россия не уничтожает все украинское, как в этом убеждают украинцев пропагандисты. А миллионы не попавших в оборот пропаганды украинцев не видят в России врага.

Некоторое время назад на Украине было популярным определение «адекватники» – на противопоставлении тем, кто одурачен и одурманен пропагандой. Вот как тот же недавно освобожденный из застенков СБУ киевский поэт Ян Таксюр – он кто? Без всякого сомнения – украинец, притом человек украиноязычный, православный и пишущий стихи на двух языках- украинском и русском. И таких как он, органично сочетающих в себе украинскость и единство с Русским миром, сегодня миллионы.

Правда в том, что вопреки байкам «национального телемарафона», России не нужен этот конфликт.

Россия заинтересована в том, чтобы вернуть украинцев и обеспечить им нормальное будущее. Для России они – не балласт, от которого нужно избавиться по пути на эльфийский Запад, а потенциал.

И множество украинцев, несмотря на оглушающий рев националистической пропаганды понимают этот момент. Понимают, что Запад совершенно не интересует развитие украинского языка, культуры или сохранение украинской самобытности.

Все это возможно только вместе с Россией, в общей цивилизационной матрице и в едином культурном пространстве, где мирно уживаются не только русское большинство, но и татары и башкиры и тувинцы и даже чеченцы, часть которых еще совсем недавно по историческим меркам точно так же как и украинцев, удалось соблазнить туманными перспективами Анти-России и заставить воевать с Россией.

Сегодня же чеченцы – самые большие патриоты России. И это – наглядная модель украинского будущего, причем в уже недалекой исторической перспективе.

Именно поэтому сейчас, в борьбе с киевскими неонацистами и режимом Зеленского важно не перегнуть палку и не пойти по кажущемуся кому-то легким пути противопоставления украинцев и русских, огульной демонизации одних и восхваления других. Таким путем борьбу за Украину точно не выиграть. Украинцы – они разные. И украинцы – это точно не Зеленский с компанией.

Сегодня на Украине не «украинцы» угнетают «русских». На самом деле и те и другие – одинаковые жертвы западной колониальной оккупационной администрации, только каждый по-своему. Принцип, взятый на вооружение из арсеналов англосаксонских колонизаторов, кстати, «Разделяй и властвуй».

Если русским запрещено говорить на родном языке и молиться в родной церкви, то украинцев вынуждают стать всемирными побирушками и беженцами, погибать на войне за чужие интересы. И всех вместе одинаково при этом грабят запредельными тарифами, которые являются прямым следствием разрыва связей с Россией.

Тех, кто уже считает себя украинцами, сегодня не нужно возвращать к русскости. Может 100 лет назад их и не было, но за это время они появились и с этим уже ничего не поделать. Что нужно – это дать им возможность быть самими собой, но только не в отрыве от России, а в единстве с ней. Без вот этой нынешней агрессии, запретив пропаганду человеконенавистнических идей и национального превосходства.