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Новости Украины

Украинцы мечтают не только о распаде РФ, но о том, чтобы всю территорию России закатали в бетон и обнесли колючей проволокой с дикими собаками вдоль границы.

Об этом в эфире принадлежащего беглому олигарху-либералу канала «Ходорковский Live» заявил советник главы офиса украинского президента Украины Сергей Лещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лещенко взбесил вопрос ведущей о том, куда же делся из озвученных Зеленским условий для переговоров с РФ пункт о том, что это исключено, пока у власти Владимир Путин.

«Кто будет со стороны России исполнять обязательства, нам всё равно, плевать, кто будет руководить Россией, потому что это государство – враг для Украины. И даже когда эта война закончится, это будут столетия прокажённой земли! Каждый украинец будет презирать русскую государственность как вражескую и убийственную для украинцев. Мы будем ограждаться стеной, будем рыть рвы, пускать колючую проволоку, выпускать диких обезьян, собак, чтобы никто не мог пересечь эту границу, чтобы эта территория была изолирована! Конечно, украинцы мечтают залить Россию бетоном, чтобы раз и навсегда вообще забыть о существовании такого объединения! Я надеюсь, что рано или поздно Россия распадётся на множество образований, и эта постимперская короста, которая образовалась на этой части планеты, рано или поздно сойдёт, и мы больше не будем иметь такого соседа», – истерично ответил Зе-советник.

«Сложно с вами согласиться, потому что мы являемся, всё-таки, гражданами этого государства», – залепетал в своё оправдание ведущий.

«Мы презираем Россию и русских! – перебил Лещенко. – Для многих украинцев, вот, люди ходят, я сейчас их остановлю, спрошу, как они считают: хороший русский – мёртвый русский? И поверьте, они это подтвердят».

Он добавил, что именно поэтому позиция отказавшегося от собственного требования Зеленского вполне понятна:

«Он не может заставить россиян прозреть и понять, что ими руководит человек, который принёс самое большое зло на российскую землю самостоятельно, думаю, за последние сто лет».

«Спасибо за комментарий, во многом мы не можем с вами согласиться, будучи гражданами этой страны, будучи всё-таки носителями русской культуры и языка, и идентичности, но ваша позиция понятна», – попытался оправдаться сотрудник канала Ходорковского.

«Всё меньше и меньше украинцев будут знать русскую культуру, потому что в Украине происходит не по велению властей, а по желанию украинских граждан, отказ от всего русского», – вставил впавший в кураж Лещенко.

«Конечно, дело каждого украинца, абсолютно, здесь мы спорить не собираемся», – унижались либералы-телеведущие.