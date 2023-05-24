«Хороших русских не бывает» – во Львове требуют смерти всех россиян

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Украинские неонацисты должны добиваться не просто победы над ВС РФ, но полного уничтожения России и убийства всех русских.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила глава националистической организации «Объединение добровольцев» Елена Живко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если РФ не развалится, это увеличит шансы, что наши дети снова увидят войну. Сейчас каждый украинец должен делать всё возможное для того, чтобы мы победили. Если мы будем надеяться на помощь мира и США – мы видим, что даже помощь идёт к нам дозированно. Чтобы Украина истощала Россию финансово, экономически, чтобы мы выбивали их человеческий ресурс. Если дать нам слишком много оружия – мы быстро победим», – вещала Живко.

Также неонацистка призвала к убийству всех русских до одного.

«Я очень надеюсь, что это русское зло просто сгинет. Сегодня для меня русский ещё и в одежде, напоминающей форму, вызывает во мне только омерзение. И я надеюсь, что это омерзение к русским у меня останется до конца жизни. И никогда ничего не заставит меня слушать русскую музыку или говорить, что где-то существуют хорошие русские. Пусть они будут мёртвыми, в могиле, и всё, больше о них слышать не хочу», – подытожила она.