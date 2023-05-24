«Хороших русских не бывает» – во Львове требуют смерти всех россиян

Тарас Стрельцов .  
24.05.2023 20:59
  (Мск) , Львов
Просмотров: 534
 
Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Львов, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинские неонацисты должны добиваться не просто победы над ВС РФ, но полного уничтожения России и убийства всех русских.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила глава националистической организации «Объединение добровольцев» Елена Живко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские неонацисты должны добиваться не просто победы над ВС РФ, но полного уничтожения России...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Если РФ не развалится, это увеличит шансы, что наши дети снова увидят войну. Сейчас каждый украинец должен делать всё возможное для того, чтобы мы победили.

Если мы будем надеяться на помощь мира и США – мы видим, что даже помощь идёт к нам дозированно. Чтобы Украина истощала Россию финансово, экономически, чтобы мы выбивали их человеческий ресурс. Если дать нам слишком много оружия – мы быстро победим», – вещала Живко.

Также неонацистка призвала к убийству всех русских до одного.

«Я очень надеюсь, что это русское зло просто сгинет. Сегодня для меня русский ещё и в одежде, напоминающей форму, вызывает во мне только омерзение. И я надеюсь, что это омерзение к русским у меня останется до конца жизни.

И никогда ничего не заставит меня слушать русскую музыку или говорить, что где-то существуют хорошие русские. Пусть они будут мёртвыми, в могиле, и всё, больше о них слышать не хочу», – подытожила она.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть