«Хороших русских не бывает, выгоним с Украины всех» – писатель-националист

24.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Русские должны быть вытеснены из украинской среды, а те из них, кто не покинет Украину мирно, «будут выкинуты за поребрик».

Об этом украинский писатель-националист и общественный деятель Юрий Руф заявил в ходе своей лекции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы будем игнорировать языковой вопрос, мы постоянно будем пребывать в среде российской пропаганды. Язык как стратегия государственной безопасности и язык как средство общения – это совершенно разные вещи. Мы, националисты, должны это понимать. Это не обязательно понимать водителю трамвая, его можно заставить говорить на украинском.

Но как заставить говорить на украинском человека, который начинает с тобой меряться национализмом? Вот этого я не знаю. Это – проблема, про которую мало кто говорит внутри националистического общества. И когда один русскоговорящий начинает убеждать другого русскоговорящего закрывать русскоязычный канал, потому что он русскоязычный. У людей складывается когнитивный диссонанс: куда мы попали, кто с кем борется?», – заявил националист.

По его мнению Руфа, поддержка русскоязычного продукта является критической.

«Нет хорошего Макаревича, который выступает против Путина. Нет хорошей группы «Коловрат», которая права. Нет плохого Кобзона. Они все составляют проблему, потому что все они русифицируют украинское пространство. Нет хорошей группы «Грибы», потому что они – футбольные хулиганы из Киева.

«Грибы» точно так же ездят по России, как и другие наши товарищи. Но на них народ ходит как правило потому, что они – футбольные ультрас, и они как-то не видят, что они гастролируют по России, а Максима Барского они блокируют. Нет ли в этом когнитивного диссонанса для обычного человека, который не видит разницы? Мы должны выработать чёткую стратегию. Не может быть русскоязычного продукта.

Когда украинские националисты, обвешанные чёрно-красными флагами идут по улице, а у них с колонки орёт русский реп, это идиотизм. Этого не должно быть. Русификация украинского пространства должна быть прекращена вне зависимости от того, хорошие ли это русские или плохие. Они должны быть вытеснены из среды. Конкурентно выжаты. А кто не хочет так – они должны быть выкинуты за поребрик», – отметил он.