«Хорошим русским» четко дали понять, что Украине они нужны не как союзники, а как холуи

Сергей Рыжов.  
31.05.2024 10:29
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Известный украинский публичный философ и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар не оставляет никаких шансов «хорошим русским» в том случае, если они, как, к примеру иноагентка Юлия Латынина, выступая против Путина, все же не желают занимать четко проукраинскую позицию: «российская имперская псевдооппозиция – это наши непримиримые враги, как бы они на словах ни были против войны. Потому что они мечтают о том, чтобы просто занять место Путина, а дальше, как мы знаем, Крым не бутерброд», – говорит он.

В своей свежей публикации в соцсети Пекар задает смысловую рамку для возможного разговора с российскими противниками СВО, причем, содержательная часть и прокурорская тональность этой рамки четко дают понять, что единственный приемлемый вариант для оппозиционных Путину россиян – это полная и безоговорочная капитуляция перед Украиной.

Известный украинский публичный философ и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар не оставляет никаких шансов...

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Пекар перечисляет пять вопросов, которые нужно задать «хорошему русскому», перед тем как начинать с ним  разговор:

«Четкая публичная позиция по поводу украинской победы и российского поражения, относительно восстановления территориальной целостности и наказания преступников, о покаянии прежде всего за собственные предыдущие суждения, активная помощь ВСУ деньгами или собственными вооруженными усилиями, четкая позиция о деимпериализации и деколонизации РФ – это входной билет к дальнейшему разговору. Все остальные – за русским военным кораблем», – безапелляционно заявляет украинский интеллектуал.

Пекар дает понять, что российские «антивоенные» оппозиционеры  нужны Киеву исключительно в одном качестве – как будущие коллаборационисты, полицаи и гауляйтеры в процессе «деколонизации РФ»: «Нам нужны люди, которые возьмут на себя ответственность за будущее территорий по ту сторону поребрика. Это значит, что нам придется научиться различать между полезными и вредными россиянами. Поддерживать первых и позорить вторых», – убеждает украинский философ.

«Только так мы можем объяснить всему миру, какое поведение Украина считает желательным, а какое — нет», – резюмирует он.

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