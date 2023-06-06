«Хорошо, что ушли из Херсона» – Артамонов о подрыве Каховской ГЭС

Уничтожение Каховской ГЭС – это теракт того же порядка, что и рейд проукраинских радикалов на территорию Белгородской области, преследующий те же цели.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения военного дела, тяжёлых последствий лично для нас никаких не возникнет. Потому что артиллерия у нас дальнобойная, от того, что придётся сменить оборудованную позицию некоторым орудиям, если они окажутся в зоне подтопления, это делается достаточно быстро. Фактически вся акватория разбита по квадратам, поэтому попытка форсировать реку, тем более такой ширины, как в районе Херсона, водной преграды, не думаю. То есть я не вижу и не могу сказать, что это вызовет какие-то катастрофические последствия для нашей армии. С другой стороны, я очень радуюсь решению, которое было принято в прошлом году. Представьте себе, что плотина бы пала тогда, когда наша армия находилась бы в Херсоне. Вот это было бы страшно. И с точки зрения того, что сделали они, а это сделали, конечно, они, скорее всего, при помощи РСЗО или ОТРК, это пограничная система «Ольха», которая имеет дальность до 120 километров, тяжёлый заряд высокоточной ракеты, который управляется по GPS, в том числе с корректируемой траекторией, 250 кг осколочно-фугасная часть, хотя они могут термобарическую поставить, насколько я знаю, они этого не делают, этих разработок нет, но, тем не менее», – заявил эксперт.

По его мнению, данный теракт – месть Киева за потерю Артёмовска/Бахмута.

«Поэтому случайности здесь нет, это высокоточный удар именно в створ, именно для того, чтобы устроить некий реванш за падение Артёмовска. Всё – то же самое, что и провокация на нашей государственной границе. То есть каким-то образом смыть для себя позор падения Артёмовска, который был объявлен ключевым», – сказал Артамонов.