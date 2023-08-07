Хорошо информированный оптимизм: почему с провалом саммита в Джидде не все так однозначно

Глядя на завершившийся без видимых конкретных результатов «саммит мира» в саудовской Джидде, российские комментаторы в большинстве своем заметно приободрились. И если оценивать итоги организованного Западом толковища в первом приближении, то, разумеется, у таких настроений есть основания: действительно, как признают сами украинцы, в Джидде они услышали много общих слов и очень мало конкретики.

Да, статус мероприятия изначально был непомерно раздут усилиями СМИ, превратившись из рабочей встречи на уровне советников по нацбезопасности в восприятии аудитории во что-то типа «Украина и весь цивилизованный мир собрались, чтобы осудить Россию».

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Да, разумеется, встреча завершилась без оглашения итогового документа, что как бы дает понять сторонним наблюдателям: позиции участников близки не настолько, чтобы без помех свести их воедино в общую декларацию. Но с другой стороны, такой итог вполне логичен и ожидаем в случае с форматом, предполагающим простой обмен мнениями с оглашением позиции того или иного государства и не более того.

Наконец, не дает оснований для проукраинского оптимизма просочившаяся с саммита информация о том, что на встрече, анонсировавшейся как попытка подписать глобальный Юг под планом Зеленского, вместо украинской инициативы обсуждали возникший как чертик из табакерки другой план – саудовский, оцененный рядом СМИ и экспертов на Западе как более реалистичный.

Этот новый, рожденный саудитами мирный план, в частности, предусматривает сохранение территориальной целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.

Впрочем, перечисленных позиций достаточно для того, чтобы понять – без конкретных механизмов реализации, которых в перечне нет, и главное – без создания соответствующей мотивации у сторон и этому плану суждено отправиться вслед за предшественниками – в мусорную корзину.

Вообще, как показывает практика – состряпать на коленке мирный план – дело нехитрое. И сегодня подобного плана по Украине не имеет разве что ленивый. Беда в том, что все эти планы – машины без колес.

Слабым утешением для сторонников Киева может служить отмеченное американским изданием WSJ сближение позиций Украины и ряда стран Третьего мира. Если верить информаторам издания, Украина не настаивала на принятии ее мирного плана, а ее визави из Глобального Юга в ответ тактично не настаивали на отказе Киева от фантазий о границах 1991 года и прочем. При желании в этом можно увидеть поиск консенсуса, что бы это ни означало.

В общем, суммируя: поводов для проукраинского оптимизма вроде бы и не так много, а те, что есть – неочевидные и малоубедительные. Все это верно. Но с другой стороны, если немного остыть и посмотреть на ситуацию уже во втором приближении, прошедший саммит совсем нельзя назвать таким, от которого нечего ожидать. Просто горизонт этих ожиданий не мгновенный. Внушенное самими же западными СМИ ложное ощущение стремительной бури и натиска мешает здравой оценке того, что произошло на самом деле.

Поиск поводов для теперь уже пророссийского оптимизма быстро приводит нас к разлетевшейся по отечественным СМИ цитате из свежего The Wall Street Journal: мол, Украина на переговорах в Саудовской Аравии согласилась обсуждать мир с Россией без обязательного требования о выводе войск со всей территории.

Это действительно звучит для уха отечественного начальства как голос сирен и льется в горло сладким нектаром. Ведь именно этого, по сути, всю дорогу и добивалась Москва от киевских после эпичного провала «Стамбула», призывая Зеленского и Ко к «конструктивности».

Но именно по этой причине в подобную уступчивость Украины верится очень слабо. С чего бы ей вообще быть такой уступчивой? Какие именно обстоятельства дают основания для столь явных подвижек в прежде твердокаменной позиции? Правильный ответ: никакие.

Пока что это похоже на банальный развод и вброс. И судя по восторженной тональности, в которой это форсят отечественные телеграм-каналы и лидеры мнений со, скажем так, пониженной социальной ответственностью, это не просто вброс, а вброс, полностью лежащий в рамках текущих фантазий высокого начальства. Такой себе вариант коллективного аутотренинга и самоуспокоения.

Между тем на Банковой уже успели опровергнуть свою внезапно обнаруженную в Москве конструктивность и заверили, что «Ничего такого и в помине нет». По словам чиновников офиса Зеленского, Украина якобы не уступила ни один пункт «формулы мира», и при этом большинство участников конференции в Джидде поддержали киевские «10 пунктов».

Смешно, но в данном случае есть смысл сослаться на авторитетное (в этот раз без подразумеваемых кавычек) мнение Пескова, согласно которому в настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет, а операция на Украине в обозримом будущем будет продолжаться.

На эти же мысли только с украинской стороны наталкивают и недавние откровения киевского депутата Дубинского о грядущей неизбежной практически тотальной мобилизации на Украине, и совсем свежие откровения исполнительного директора близкого к украинским властям тинк-танка «Украинский институт будущего» Вадима Денисенко, начавшего аккуратно готовить общественное мнение к тому, что даже после ожидаемой кем-то заморозки боевых действий украинским мужчинам можно не надеяться на разрешение покидать страну еще как минимум несколько лет.

Иначе говоря, заморозка если будет, то совсем не для того, чтобы договариваться с Москвой о признании за ней права на какие-то территории, а исключительно для того чтобы перегруппировать потрепанные в ходе наступления части, пополнить их новобранцами, получить новое оружие и все начать сызнова.

Возвращаясь к «невнятным» итогам встречи в Джидде. Для России стоило бы обратить внимание на присутствие там Китая, хотя предыдущую встречу в формате «без России» в Копенгагене, в разгар пригожинского мятежа, Пекин пропустил.

Оптимистичная для РФ версия состоит в том, что Пекин на встрече супостатов представлял Москву «по доверенности», реализуя некий «хитрый план», по которому неважно, сколько минут позора получено в процессе, потому что результат важнее эмоций.

Пессимистический взгляд на то же самое рассматривает такой выверт Пекина как тревожный сигнал о том, что с Москвой не хотят говорить напрямую даже те, кого мы сами склонны рассматривать как, если не союзников, то благожелательных нейтралов. Последняя версия хорошо ложится на свежие апокрифы о совсем не шуточных дипломатических трениях с Китаем по поводу персоны китайского посла в Москве.

Встреча в Джидде, даже если рассматривать ее как блин комом, не первый и не последний такой блин у поваров западной кухни. На это ненавязчиво намекает сама же западная пресса.

«Европейские официальные лица заявили, что участники запланировали создать рабочие группы для решения конкретных проблем, возникших в результате военного конфликта», – говорится в материале агентства Reuters.

А по информации журнала Le Point, следующий раунд переговоров по Украине должен пройти в другой стране Глобального юга. Bloomberg называет новой площадкой для переговоров индийскую столицу Нью-Дели.

В общем, подводя итог сказанному, отмечу: рассмотрев итоги саммита в Джидде в более детальном приближении, кажется, что не стоит тешить себя чрезмерными иллюзиями о грядущей заморозке и скором выходе из конфликта.

Есть резон в словах политолога Сергея Маркова:

«Ни о каком провале переговоров и речь идти не может. Американцы готовят широкую коалицию, с помощью которой хотят навязать России невыгодные условия мира. Это работа не одной встречи. Американцам удалось включить многие страны Глобального Юга в работу, это их успех. В центр обсуждения американцам удалось поставить мирный план Зеленского, который на самом деле американский план полукапитуляции России. Это их успех. Даже теперь по пунктам «плана Зеленского» будут созданы какие то рабочие группы. Это институционализация американцами ведущей роли «плана Зеленского» для будущего широкого плана от коалиции, который американцы этой осенью хотят предъявить России как ультиматум. И это их успех. России правильно бы в этих условиях и свой какой-то план выдвинуть. И более жестко сформулировать полное отрицание плана Зеленского».

Проблема в том, что никакого российского плана как не было, так и нет. Есть надежда. А надежда, как известно, это безальтернативная вера в хороший исход сложных событий в трудных обстоятельствах. Насколько далеко можно уехать в таких обстоятельствах на одной лишь вере в отсутствие иных альтернатив – хороший вопрос.