«Хорошо, но мало». Киевская пропаганда рукоплещет нападениям на журналистов

30.11.2020, Киев, Максим Карпенко

В Киеве во время прямого эфира телеканала NewsOne, неизвестный напал на журналистку Виолетту Товкес.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел в то время, когда журналистка рассказывала о жертвах «искусственно созданного голода».

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К ней подбежал неизвестный в маске, который назвал телеканал, который представляет Товкес «рашистским». После этого он ударил по микрофону и стал что-то доказывать журналистке, но вскоре быстро отошёл в сторону.

Товкес обратилась в полицию с заявлением по факту нападения. Там завели уголовное дело по статье 171, части 1 «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Сам телеканал объявил вознаграждение за информацию о нападавшем, а Товкес в своем блоге сообщила, что имеет представление о том, к какой организации принадлежит нападавший.

«На заставке телефона была картинка, которая, скорее всего, говорит о принадлежности этого человека к одной из организаций. Пока что ничего говорить не буду, но это очень интересная деталь, которая поможет зацепиться, в каких краях искать этого человека», – сообщила журналистка.

Интересно, что одиозный меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, переехавший из Москвы в Киев, ехидно прокомментировал нападение на журналистку, призвав делать это чаще.

«Кроме всего прочего и хорошего, Украина – это страна не(до)битых коллаборационистов. Поэтому. Нападением на «журналистов» нюсвана совершенно недоволен. Потому что хорошо, но мало…

Я не радуюсь, потому что бьют редко и мало, а коллаборантов бить надо всегда, их и били во всех странах во все времена, чтобы служить врагу было страшно. Так что закатайте свои очи обратно, это абсолютно нормальный процесс».