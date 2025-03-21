«Хорошо, но, увы, не останавливает русских»: британец похвалил атаку дронов на Москву
Самая масштабная атака БПЛА на Московскую область – это была одной из попыток Киева навредить России путём запугивания гражданского населения без какого-либо военного смысла.
Об этом на канале «War & Politics 24» заявил вице-маршал королевских ВВС Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский очень хорош в попытках найти способы навредить России. Атаки беспилотников на Москву не нанесли никакого ущерба, но что они действительно делают, так это демонстрируют российскому народу, что они находятся в состоянии войны, что они не в безопасности. И это мощный сигнал, который нужно послать.
Наиболее эффективные удары беспилотников, которые наносит Украина, вероятно, наносятся по нефтегазовым объектам, потому что они уменьшают возможности России продавать нефть и газ, зарабатывать деньги и использовать их для производства оружия или покупки его у Ирана или Северной Кореи», – похвалил британец.
«Зеленский, как известно, сказал, что он хочет, чтобы его промышленность производила миллион БПЛА в год и он хочет купить более 4,1 миллиона БПЛА, потому что они эффективные на поле боя. Но ничто из этого не помогает замедлить продвижение российских войск на суше. За последние несколько недель Россия увеличила свои темпы продвижения вперёд.
Так что, хотя я понимаю, почему атаки на Москву, атаки на энергетику – это очень хороший способ Украины дать отпор, ключевым показателем успеха в этой войне является территория, а Россия захватывает территории», – добавил Белл.
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