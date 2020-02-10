Хорошо отзывались о Путине: Американские НКО объяснили, почему сербские СМИ «лгут»

10.02.2020, Москва, Елена Острякова

Большинство сербских СМИ пишут о России и ее лидере позитивно, что, по мнению белградского Центра исследований, прозрачности и подотчетности (CRTA, не так давно награждён премией США «Защитник демократии») искажает информационную картину.

«Наш мониторинг наиболее влиятельных СМИ в Сербии показывает, что высшие должностные лица не цитируются негативно в отношении России или Китая. Тем не менее, их цитаты с негативным тоном о ЕС, США и НАТО широко присутствуют. Это не соответствует программе работы сербского правительства, в которой говорится, что главной стратегической целью Сербии является вступление в Европейский Союз», – сказал в интервью Global Voices программный директор CRTA Раша Недельков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Исследование показало, что ЕС, США и Китай были представлены нейтрально во всех типах средств массовой информации в Сербии в 2019 году, в то время как НАТО было изображено отрицательно, а Россия – положительно. Этот «парадокс» эксперты объясняют тем, что российское агентство Sputnik Сербия не просто популярно у балканских читателей, его материалы активно перепечатывают самые популярные сербские СМИ.

По данным прозападного сербского портала «проверки фактов» Raskrikavanje , в 2018 году на первых полосах трех сербских таблоидов (Informer, Alo и Srpski Telegraf ) было опубликовано более 700 «ложных или необоснованных новостей». «Ложность» этих новостей в том, что они «обычно описывают российского президента Владимира Путина в позитивном свете, например, утверждая, что он «защитит Сербию от Запада» или что он «спасет Косово для Сербии».

Материалы Sputnik Сербия перепечатывают даже македонские и албанские СМИ.

Информационную опасность, по мнению экспертов, несут не только новостные СМИ, но и популярные издания о здоровом образе жизни, поскольку они «используют контент, связанный со здоровьем, для пропаганды образа Владимира Путина».