«Хорошо рванёт»: в США назревает большая бойня – Демура

Вадим Москаленко .  
04.08.2023 17:34
  (Мск) , Киев
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Беспорядки, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


После президентских выборов 2024 года политические противоречия в США достигнут своего пика.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил российский либеральный финансист Степан Демура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После президентских выборов 2024 года политические противоречия в США достигнут своего пика. Об этом...

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«В 2025 году Америка рванёт изнутри. Потому что из опросов и общения с моими американскими друзьями видно, что либералы и консерваторы, то есть республиканцы и демократы, готовы уже глотки друг другу резать, настолько сильны противоречия.

Если раньше либералы по всем опросам общественного мнения готовы были отстаивать свою точку зрения с применением насилия, а республиканцы были все рафинированные и законопослушные, то сейчас у республиканцев 30% готовы отстаивать свою точку зрения с оружием в руках», – сказал Демура.

Он подчеркнул, что после президентских выборов в США гражданская война может и не начнётся, но крови будет много.

«Поэтому, я думаю, в 2025 году в США хорошо рванёт, после выборов, которые будут сфальсифицированы. Не знаю, что это будет за война, и будет ли вообще война. Но насилие в обществе будет зашкаливать», – резюмировал финансист.

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