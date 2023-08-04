«Хорошо рванёт»: в США назревает большая бойня – Демура

После президентских выборов 2024 года политические противоречия в США достигнут своего пика.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил российский либеральный финансист Степан Демура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2025 году Америка рванёт изнутри. Потому что из опросов и общения с моими американскими друзьями видно, что либералы и консерваторы, то есть республиканцы и демократы, готовы уже глотки друг другу резать, настолько сильны противоречия.

Если раньше либералы по всем опросам общественного мнения готовы были отстаивать свою точку зрения с применением насилия, а республиканцы были все рафинированные и законопослушные, то сейчас у республиканцев 30% готовы отстаивать свою точку зрения с оружием в руках», – сказал Демура.