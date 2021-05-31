«Хорошо, с другой стороны, конечно же, плохо» – Макей о перспективе интеграции с РФ

Вводя новые санкции против Белоруссии, Запад подталкивает ее к интеграции с Россией.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкционное давление на Беларусь, на другие страны приведет лишь к усилению интеграционных процессов и в двустороннем формате, и на постсоветском пространстве. Убежден, что так и будет.

Буквально сегодня прочитал заявление моего коллеги с Украины и одного из коллег из Литвы, что Беларусь сближается с Россией, и это представляет опасность или угрозу для региона.

Ну так это благодаря вашим действиям так и происходит, и вы тоже должны отдавать себе отчет, что какие-то глубинные тектонические процессы в регионе будут происходить в связи с необдуманной санкционной политикой соответствующих европейских государств», – сказал Макей.