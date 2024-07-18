Хорошо живут, у всех генераторы: Верховная рада задрала акциз на все виды топлива

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На Украине, несмотря на систематическое отключение света и постоянное использование украинцами дизельных генераторов, подняли акцизы на все виды топлива.

Соответствующий законопроект Верховная рада приняла в целом на закрытом заседании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что повышение будет происходить в 5 этапов: с 1 сентября 2024 года, с 1 января 2025 года, с 1 января 2026 года, с 1 января 2027 года и с 1 января 2028 года. За это время 1 литр бензина вырастет в цене на 8 гривен, дизель — на 10,5 гривен, сжиженный газ — на 11 гривен, – это при условии неизменного курса гривны к евро.

Противники законопроекта указывают на следующие последствия – увеличение цен на бензин, дизель, сжиженный газ, абсолютно на все товары и услуги, потеря конкурентоспособности украинских товаров на всех рынках сбыта, рост инфляции, снижение покупательной способности населения.

«Это удар по каждому украинцу, это удар по украинскому бизнесу, который в условиях без света по 16-18 часов работает на генераторах, чтобы не прекратить работу и не уволить людей. Вот именно по этим людям, которые во время войны стараются выживать, это прямой удар. И когда мы понимаем, в каком состоянии энергетика, как раз должны были бы снижать акцизы на топливо, чтобы люди могли иметь другой источник для того, чтобы продолжать работу», – возмущался депутат «Батькивщины» Иван Крулько.

Его «шефиня» Юлия Тимошенко также скептически ответила на доводы, что вырученные деньги дадут дополнительные возможности для армии.

«Потому что самый большой потребитель горючего сегодня, это армия, и вы их сейчас облагаете налогом и потом эти же деньги вы вернете армии, в чем же логика? Логики ноль, абсолютно нет», – сказала Тимошенко.

Тем не менее, законопроект приняли 231 голосом, из которых 177 – «слуги народа».

«Да, друзья, наделали! 231 пропихнули и радуются, аплодируют: “Ура! Мы еще возьмем с украинцев денег”. Уже не знаем, за что взять, возьмем за горючее. А новые идеи есть у их налогового комитета – взять за газировку, взять за сладкую воду? Идите дальше – за воздух уже берите. Берите за воздух с людей», – пиарился после голосования депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«При этом игорный бизнес в тени, производство и продажа табачных изделий в тени, а проекты по урегулированию этих вопросов уже забылись в налоговом комитете. Почему? Потому что там сильное лобби, там «низя». Людей обирать легче – так считают проголосовавшие», – возмущается также депутат Рады Нина Южанина.