Хороводы вокруг ДРСМД закончились: Что дальше?

03.02.2019, Москва, Александр Ростовцев

2 февраля, как и было обещано, Вашингтон, спекулируя бездоказательными претензиями к России «уничтожьте свою кошмарную ракету 9М729, а то дружить с головой перестану», начал выход из ДРСМД. Однако, для сохранения лица, Трамп всё-таки заявил, что Договор пока что повисит ещё полгода в отхожем месте на гвоздике и отправится в утиль в том случае, «если Россия не вернётся к соблюдению, уничтожив ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающее договор».

Однако никого из наблюдателей эти словесные декорации не могут ввести в заблуждение. Не для того Америка решила разорвать Договор, чтобы вести какие-то переговоры. Америке необходимо глобальное доминирование для поддержания своего статуса Мирового Гегемона, а Трампу, раскатавшему губищу на второй президентский срок, приходится отмываться стальной щёткой с хлоркой от имиджа «путинского назначенца» и активно подмахивать «ястребам».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Минобороны РФ фактически рассекретило ракету 9М729, выставив её на всеобщее обозрение и раскрыв некоторые пункты ТТХ, из которых следовало, что дальность ракеты на 50 км меньше оговоренного в документе ограничения в 500 км. Россия предложила американцам провести осмотр экспертами подозрительных ракетных комплексов на взаимной основе при беспрецедентном уровне открытости, но США не для того не первый год мутят воду, чтобы вот так, запросто, открыть свои карты.

Демонтировать собственные наземные пусковые установки Mk.41 для противоракет в Польше и Румынии, способные в считанные часы превратиться в ПУ для «томагавков», в Вашингтоне не собираются. «А шо такова? Мы ничё не нарушали!» – невинно лупают глазами должностные лица в Белом доме.

Европа, несмотря на выражение официальных сожалений по поводу демонтажа ДРСМД, покорно поплелась за Гегемоном козлом на верёвочке, хотя и ежу ясно, что в случае чего ей придётся первой страдать за поддержку американских амбиций глобального доминирования.

Куда за 30 лет подевалась активная антивоенная Европа, яростно протестовавшая против размещения американских «першингов»? Оплешивела, растеряла зубы, деградировала, скатилась в глубокий маразм и сервильность.

Интересную позицию по вопросу ликвидации ДРСМД занял Китай. Хитроумные товарищи из Поднебесной призвали Россию и США вернуться к диалогу и урегулировать разногласия. Но сами при этом высказались против присоединения к Договору третьих стран и превращения его в многостороннее соглашение.

Чего греха таить, ушлая позиция нашего восточного стратегического партнёра, имеющего на вооружении ракеты средней и меньшей дальности, известна давно и является одной из причин, по которой США более невыгодно соблюдать ДРСМД.

Впрочем, обвинять один только Китай в излишней хитрозадости вряд ли корректно, поскольку есть ещё Индия, Пакистан, Северная Корея, располагающие собственными арсеналами РСМД, но при этом также не планирующие отказаться от столь серьёзного инструмента военного сдерживания.

Тем не менее, из поведения США было давно понятно, что идея подтереться ДРСМД так прочно засела в головах истеблишмента, что порой на вашингтонских ворах начинает самовозгораться шапка.

Наиболее мощным возгоранием стало недавнее заявление американских военных о создании в США некой суперпушки, способной плеваться снарядами аж на дальность в 1600 км.

Идея суперпушки до столбняка напоминает потуги сумрачного тевтонского гения по созданию чудо-пушек, способных с безопасного расстояния обстреливать Париж и Лондон. В качестве примера напрашивается впечатляющее, ужасно дорогое, но абсолютно бесполезное орудие «Колоссаль», снаряды которого цепляли ближний космос в верхней части траектории. Однако все современные научные исследования гласят, что на основе уже имеющихся технологий построить орудие, способное забрасывать снаряды более чем на 100 км, невозможно, ибо всё упирается в барьер распространения звуковых волн в пороховых газах, ограниченный менее чем 2000 м/сек.

На бумаге существуют проекты т. н. легкогазовых пушек, способных теоретически стрелять на расстояние свыше 1000 км, но на практике этой темой в мире никто не занимался. Ведутся плодотворные исследования по

созданию и испытанию корабельных рельсотронов, но дальнобойность их ограничена от силы десятком морских миль, а взрывчаткой служит разогнанная до космических скоростей вольфрамовая болванка. Стрелять на 1000 км с лишним из рельсотрона бессмысленно, даже если таковой когда-нибудь появится.

Таким образом, американцы косвенно подтвердили, что их «суперпушка», скорее всего, является ракетой средней дальности, и США под этим соусом давно нарушают ДРСМД, разрабатывая запрещённое оружие.

Следует заметить, что ракеты средней и меньшей дальности заманчивы для США сразу по нескольким причинам. Во-первых, они значительно дешевле МБР (малые массо-габаритные параметры, маломощный ядерный заряд, развёртывание у границ потенциального противника). Во-вторых, Америка не первое десятилетие носится с бредовой идеей ограниченной ядерной войны в Европе и создания маломощных ядерных боеприпасов, как оружия поля боя. В-третьих, как показал Карибский кризис 1962 года, ответные меры по развёртыванию таких же ракет в непосредственной близости от США, ставят мир на грань ядерной катастрофы.

С учётом неадекватности современных американских элит, состоящих из бывших яппи и хиппи, не видевших и не нюхавших войны лично и свято убеждённых, что им удастся отсидеться от ядерного армагеддона за Атлантической лужей, последствия могут быть непредсказуемыми.

Что предпринимает Россия в ответ на дестабилизацию Америкой системы глобальной безопасности?

В субботу, 2 февраля, в Кремле состоялось совещание Путина с министрами обороны и иностранных дел, на котором было официально заявлено, о вынужденном приостановлении Россией своего участия в ДРСМД.

Глава МИД Лавров сообщил, что де-юре США начали нарушать Договор ещё с 1999 года, развернув разработку и испытания беспилотных летательных аппаратов, совпадающих по характеристикам с запрещёнными ракетами наземного базирования.

Ответ России будет симметричным, но повторять ошибки СССР и втягиваться в гонку вооружений наша страна не намерена. В настоящее время на вооружении Вооружённых Сил РФ имеются крылатые ракеты «Калибр» воздушного и морского базирования, для которых будут развёрнуты наземные пусковые установки. Разработка гиперзвуковых баллистических ракет продолжится с поправками на возможность их наземного развёртывания.

С этой целью в 2019 году будет проведена корректировка оборонного бюджета страны, государственная программа перевооружения и гособоронзаказа, без раздувания бюджета Минобороны РФ.

На совещании это не прозвучало, но, следует полагать, что будет предпринят ряд и других шагов, сводящих на нет возможные преимущества «наших американских партнёров», обретённые в результате демонтажа ДРСМД.

Из явных шагов – это развёртывание «калибров» в непосредственной близости от Польши и Румынии. Из менее явных – сокращение подлётного времени российских баллистических ракет мобильного базирования через размещение комплексов в арктической зоне. Этот вариант хорош уже тем, что для США и их союзников станет крайне затруднительным перехват ракет на старте и разгонной части траектории комплексами ПРО Aegis.

Существует ещё один, давно будоражащий умы внутри и вне России, вариант модернизации ракет комплекса «Искандер-М», повышающих их дальнобойность за 500 км. Не удивлюсь, если такая возможность была заложена в конструкцию комплексов с самого рождения, раз уж американцы шамкают о выходе из ДРСМД аж с 2002 года.

Помимо России, какая-то реакция на демонтаж ДРСМД должна последовать и со стороны Китая, поскольку, под видом обеспечения безопасности южнокорейских и японских союзников от «чучхейских» ракет, США наверняка развернут ракеты наземного базирования где-нибудь в районе Сеула. Для Китая это более чем реальная угроза адской техногенной катастрофы в промышленно развитых провинциях Юго-Востока от разрушения плотины «Три Ущелья». Вырвавшиеся 22 млрд кубов воды – это совсем не шутка. Авария 20-летней давности унесла жизни 4000 человек и лишила крова 14 миллионов жителей КНР.

В общем, США делают всё для раздувания атомного психоза в духе второй половины 1950-х. Если дела и дальше продолжат развиваться в том же направлении, то следует ждать нового витка обывательского спроса на семейные противоатомные бункеры, популяризации термоядерной войны в массовой культуры и вылета американских чиновников из окон собственных кабинетов с воплями «русские идут!».