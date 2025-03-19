Хорватия и Албания подписали с косовскими сепаратистами оборонный меморандум. Сербия протестует
В столице Албании – Тиране, министры обороны Албании и Хорватии подписали трехсторонний меморандум в области обороны с «министром обороны Косово».
В МИД Сербии этот шаг назвали «открытой провокацией», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В аннотации к меморандуму утверждается, что его целью «является содействие сотрудничеству в наращивании оборонного потенциала и промышленности, повышение оперативной совместимости посредством образования, обучения и учений, противодействие гибридным угрозам и укрепление стратегической устойчивости, а также оказание полной поддержки евроатлантической и региональной оборонной интеграции».
«Это декларация, которая прокладывает путь к гораздо более тесному сотрудничеству между нашими странами. Целью этого сотрудничества будет не подвергать кого-либо опасности, а послать сигнал всем, кто осмеливается угрожать безопасности, миру и стабильности Западных Балкан, а также безопасности наших стран: наши три страны, разделяющие общие ценности и интересы, едины, чтобы противостоять любой опасности, направленной на дестабилизацию региона», – прокомментировал «министр обороны Косово» Эюп Мачедончи.
В свою очередь, министр обороны Албании Эюп Венге заявил, что Косово и Албании «есть чему поучиться у Хорватии».
Однако в Сербии в миролюбивость подобного альянса не поверили, и сербский МИД направил срочные запросы в министерства иностранных дел Хорватии и Албании с просьбой дать подробные разъяснения, почему эти две страны совместно с нелегитимным представителем власти в Приштине предприняли шаги, подрывающие региональную стабильность.
«Этот военный альянс формируется без консультаций с Белградом, при прямом участии структуры, которая не имеет международной легитимности и представляет угрозу безопасности сербского народа и всего региона…
Инициатива, реализуемая без Сербии, но с Приштиной, представляет собой открытую провокацию и грубое пренебрежение реальностью на местах…
Сербия не допустит никаких односторонних действий, которые могли бы поставить под угрозу нашу территориальную целостность, безопасность граждан и мир в регионе», – говорится в заявлении МИД Сербии.
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