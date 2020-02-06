06.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Косово, Сербия, Хорватия
Просмотров:

Хорватия хочет открыть Европу для косовских гастарбайтеров


Хорватия за время своего полугодового председательства в Евросоюзе хочет добиться либерализации визового режима для жителей незаконно отторгнутого от Сербии края Косово и Метохия, захваченного сепаратистами при поддежке США.

Об этом заявила посол Хорватии в Приштине Данжела Баришич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нам нужны аргументы, что Косово сделало все, что должно было быть сделано. Эта страна должна продолжать бороться с преступностью и коррупцией. Косово должно предоставить нам аргументы, чтобы убедить  государства, которые не хотят это делать, и показать им, что оно сделало все, что они могли», – цитирует Баришич UNPO.

Косово – единственная территория на Балканах, к жителям которой без послаблений применяется визовый режим в Шенгенской зоне.

Несмотря на то, что либерализация виз для Косово была поддержана Европарламентом, до сих пор нет окончательной даты, когда решение вступит в силу, поскольку не все страны его поддерживают. Это Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания, которые не признают Косово в качестве независимого государства.

Еще ряд государств-членов ЕС считает, что предоставление Косово визовой либерализации вызовет новую волну мигрантов, аналогичную той, которая способствовала кризису беженцев в Европе в 2014 году.

Даже без льготных шенгенских виз 800 тысяч косоваров (почти половина населения) сейчас живут и работают за пределами своего родного края, в основном в Германии и Швейцарии. Они не только отправляют домой 750 миллионов евро в год по официальным каналам, что эквивалентно примерно 13% ВВП Косово, но и привозят родственникам наличные деньги. Безработица в крае близка к 30%.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть