Хорватия хочет открыть Европу для косовских гастарбайтеров

06.02.2020, Москва, Елена Острякова

Хорватия за время своего полугодового председательства в Евросоюзе хочет добиться либерализации визового режима для жителей незаконно отторгнутого от Сербии края Косово и Метохия, захваченного сепаратистами при поддежке США.

Об этом заявила посол Хорватии в Приштине Данжела Баришич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нам нужны аргументы, что Косово сделало все, что должно было быть сделано. Эта страна должна продолжать бороться с преступностью и коррупцией. Косово должно предоставить нам аргументы, чтобы убедить государства, которые не хотят это делать, и показать им, что оно сделало все, что они могли», – цитирует Баришич UNPO.

Косово – единственная территория на Балканах, к жителям которой без послаблений применяется визовый режим в Шенгенской зоне.

Несмотря на то, что либерализация виз для Косово была поддержана Европарламентом, до сих пор нет окончательной даты, когда решение вступит в силу, поскольку не все страны его поддерживают. Это Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания, которые не признают Косово в качестве независимого государства.

Еще ряд государств-членов ЕС считает, что предоставление Косово визовой либерализации вызовет новую волну мигрантов, аналогичную той, которая способствовала кризису беженцев в Европе в 2014 году.

Даже без льготных шенгенских виз 800 тысяч косоваров (почти половина населения) сейчас живут и работают за пределами своего родного края, в основном в Германии и Швейцарии. Они не только отправляют домой 750 миллионов евро в год по официальным каналам, что эквивалентно примерно 13% ВВП Косово, но и привозят родственникам наличные деньги. Безработица в крае близка к 30%.