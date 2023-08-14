Хорватия не станет зерновым хабом для Украины

Олег Кравцов.  
14.08.2023 15:36
  (Мск) , Москва
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Балканы, Дзен, Земля, Инфраструктура, Транспорт, Украина, Хорватия


Хорватии не удастся стать главным хабом по вывозу украинского зерна, поскольку эта страна не обладает необходимой инфраструктурой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», анализируя эту ситуацию и ссылаясь на хорватских экспертов.

Хорватии не удастся стать главным хабом по вывозу украинского зерна, поскольку эта страна не...

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«Переговоры в румынском порту Галац с участием представителей США, ЕС, Румынии, Украины и Молдавии с целью проложить альтернативные маршруты экспорта украинского зерна актуализировали недавнюю договоренность Украины с Хорватией о том, что та станет ключевой точкой такого экспорта. Об этой договоренности было объявлено в начале августа, после встречи глав МИДов двух стран Гордана Грлич-Радмана и Дмитрия Кулебы в Киеве.

Подразумевалось, что украинское зерно будет доставляться по Дунаю до Хорватии, а уже из ее портов по Адриатике развозиться по всему миру. Между тем появившиеся в последние дни в балканских СМИ данные и результаты исследований ставят под сомнение реальность реализации такой договоренности.

Мощности единственного хорватского порта на Дунае Вуковара ограниченны, он может пропускать лишь 1,2 млн тонн грузов в год. Потребности же Украины Евросоюз оценивает в 30 млн тонн вывоза зерна. Кроме того, в Вуковаре сегодня есть только одно зернохранилище скромной мощностью 10 тыс. тонн», – говорится в материале.

Неизбежны проблемы с доставкой зерна из Вуковара до хорватских портов на Адриатике.

«Специалисты подсчитали, что для перевозки фурами только 1 млн тонн потребовалось бы более 20 тыс. машин, что делает такую транспортировку нереальной. Остается железная дорога. Но в Управлении хорватского железнодорожного транспорта откровенно признают, что не в состоянии перевозить сегодня значительное количество грузов. А эксперты поясняют, что начавшаяся в Хорватии реконструкция железных дорог займет годы и потребует огромных средств», – считают хорватские аналитики.

Из всех хорватских портов на Адриатике вывоз украинского зерна мог бы идти лишь через Риеку, мощности которой ограниченны, а транспортировка через Сплит, Задар или Шибеник, по оценке специалистов, сегодня нерентабельна из-за неудовлетворительного состояния подъездных путей.

Хорватские эксперты сходятся во мнении, что вывоз украинского зерна в необходимых объемах через их страну сегодня нереален и стать «ключевой точкой зернового экспорта Украины» у Хорватии вряд ли получится.

«Хорватия хотела выразить солидарность с Украиной, показать, что она на ее стороне, поддерживает ее. Это, скорее, символический жест поддержки», — дает оценку хорватско-украинской сделке бывший министр экономики Хорватии, профессор Загребского университета Любо Юрчич.

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