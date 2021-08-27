Хорватия опасается российских истребителей в Боснии и Герцоговине

27.08.2021 14:35 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Хорватские власти потребовали от властей Боснии и Герцеговины разъяснить целевое назначение аэропорта, который намерена построить Сербия в Требине (Республика Сербская).

Об этом сообщает портал Seebiz, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Томислав Момирович подтвердил в конце апреля, что Сербия начала переговоры с представителями Хорватии относительно контроля неба над территорией, которая будет охвачена в будущем аэропортом в Требине, который расположен неподалеку от хорватской границы. Однако в ответ министр экономики и устойчивого развития Республики Хорватия Томислав Чорич запросил официальную информацию об этом проекте у МИД БиГ – ведомства сараевской элиты некомплиментарной к совместным проектам Республики Сербской и Сербии.

«В соответствии с положениями статьи 3 Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном пространстве, просим предоставить нам, как заинтересованному государству, информацию о деятельности, связанной со строительством аэропорта Требинье возле Талежа в Республике Сербской, Босния и Герцеговина», – говорится в обращении.

При этом хорватские СМИ выдали довольно оригинальную информацию о будущем строительстве, заявив, что Белград планирует разместить в аэропорту Требине сербские и российские истребители. В свою очередь Slobodna Dalmacija не без зависти сообщила о том, что «Александр Вучич и Сербия инвестируют, а Милорад Додик строит огромный международный аэропорт в Требине с терминалом площадью более семи тысяч квадратных метров и взлетно-посадочной полосой длиннее, чем в Загребе и Белграде!».

По предварительным оценкам стоимость объекта составит 100 миллионов евро, а то и больше.