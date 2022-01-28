Хорватия отказывается выплачивать пенсии сербским беженцам и инвалидам труда

Председатель Содружества работников и инвалидов труда с гражданством Боснии и Герцеговины, бежавших из Хорватии, Никола Пузигача (см заглавное фото) рассказал, как Хорватия дискриминирует сербских беженцев.

Об этом общественник поведал агентству «Срна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пузигача заявил, что сербские беженцы из Хорватии, которые жили и работали там до войны и реализовали свое право на пенсию по инвалидности, ежедневно обращаются в штаб-квартиру Содружества в столице Республики Сербской – Баня-Луке, но Хорватия отказывается признавать это их право.

По словам общественника, обращения в Содружество от беженцев-сербов приходят ежедневно, но организация не в состоянии выполнить их просьбы, потому что находится в тяжелом финансовом положении и тяжелых условиях работы. В этой связи ее председатель обратился к компетентным учреждениям Республики Сербской с призывом оказать надлежащую помощь Содружеству, с тем, чтобы иметь возможность оказывать юридическую и любую другую помощь сербским беженцам из Хорватии в осуществлении их статусных прав в этой стране.

Драган Вукоевич из Баня-Луки, который до войны жил и работал в Загребе, а с 2017 года начал получать пенсию по инвалидности в Республике Сербской, рассказал «Срне», что Хорватия дважды отказывалась признавать его право на пропорциональную часть пенсии по инвалидности.

«В Хорватии у меня более четырех лет трудового стажа, который у меня был до войны, работая в должности главного пожарного и грузчика на обувной фабрике «Астра» в Загребе. В 2018 и 2019 годах Хорватия отказала мне в признании моего права на пенсию по инвалидности. В постановлении указали, что я неквалифицированный строитель, хотя никогда не работал в строительной компании», – отметил Вукоевич.

Пенсионер рассказал, что его здоровье подорвано, у него 12 хронических заболеваний, и он «постоянно находится в больницах».

«Перед самой войной меня избили неизвестные перед тюрьмой в Реметинце и сбросили в канал, в результате я получил тяжелые травмы головы и попал в больницу. В эти дни я в третий раз подал прошение в Хорватии о признании права на пропорциональную часть пенсии по инвалидности и никогда не откажусь от него», – отметил Вукоевич.