Хорватия предоставит свои порты под украинское зерно и оружие Киеву

Алексей Топоров.  
31.07.2023 23:26
  (Мск) , Белград
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Вооруженные силы, Дзен, Зерно, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Спецоперация, Украина, Хорватия


В ходе визита в Киев глава Министерства иностранных и европейских дел Хорватии Грлич Радман провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Гость в очередной раз выразил «непоколебимую поддержку» Украине и напомнил про «хорватский опыт возвращения территорий», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе визита в Киев глава Министерства иностранных и европейских дел Хорватии Грлич Радман...

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По итогам встречи с хорватским коллегой Кулеба заявил о том, что они договорились о возможном использовании хорватских портов на Дунае и на Адриатике для перевозки украинского зерна.

«Теперь мы будем работать над тем, чтобы создать максимально эффективный маршрут к этим портам и максимально использовать эту возможность…. главной темой переговоров сегодня, как и традиционно – с другими партнерами, было оружие. По понятным причинам я не буду приводить подробности. Скажу лишь, что есть конкретные договоренности, которые будут реализованы в ближайшее время», – рассказал Кулеба.

В свою очередь, Грлич Радман подчеркнул «непоколебимую поддержку» Хорватией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины «в ее международно признанных границах». Также он сослался на «уникальный опыт Хорватии во время Отечественной войны и мирной реинтеграции Восточной Славонии (так в Хорватии называют агрессию, этническую чистку и уничтожение непризнанной Республики Сербская Краина – ред.)», подчеркнув важность обмена опытом с Украиной. И отметил, что «Хорватия, прошедшая долгий путь от независимости и военной агрессии до полной европейской и евроатлантической интеграции, готова передавать опыт и продолжать оказывать все виды помощи» Киеву.

«Хорватия осознает важность разминирования как предпосылки реконструкции и восстановления Украины, а также как залог того, чтобы Украина оставалась житницей, продукты которой кормят мир, в том числе наиболее уязвимые страны.

Поэтому мы считаем, что помощь Хорватии проекту Мировой продовольственной программы (ВПП) по разминированию сельскохозяйственных угодий также будет способствовать достижению этой цели. В условиях возможного глобального продовольственного кризиса Хорватия предоставила свои порты для экспорта украинского зерна и будет делать это впредь», – заявил хорватский министр.

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