Хорватия твёрдо намерена получить «Спутник V» без разрешения ЕС

03.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош заявил, что его страна намерена получить российскую вакцину «Спутник V» без разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

По словам Бероша, он обсудил этот вопрос с российским послом в Хорватии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Хорватский министр здравоохранения сказал, что для того, чтобы начать использовать российскую вакцину «Спутник V», достаточно положительного заключения Хорватского агентства по лекарствам и медицинским устройствам (HALMED).

«Я попросил посла России ускорить доставку запрошенной документации, чтобы HALMED мог принять решение, – сказал Берош. – Вакцина может быть доставлена ​​в Хорватию без одобрения EMA (Европейского агентства по лекарственным средствам), то есть с одобрения HALMED, как экспортный продукт…

Когда вакцина прибудет из России, оценка HALMED займет несколько дней или недель. Да, анализ займет некоторое время, но мы говорим о днях и неделях, а не о месяцах».

В свою очередь хорватский депутат Европарламента от Хорватии Романа Еркович заявила сегодня, что система закупок и распределения вакцин через EMA потерпела крах. А потому Хорватия должна срочно закупить российскую вакцину.