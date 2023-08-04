Хорватия устроила дипломатический скандал из-за четырехмачтового парусника

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Министерство внешних и европейских дел Хорватии направило Черногории ноту протеста в связи с празднованием 90-летия учебного парусника «Ядран».

Загреб заявляет претензии на этот корабль, принадлежавший ВМФ Королевства Югославии на том основании, что на момент распада страны был приписан к хорватскому порту.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ноте хорватского внешнеполитического ведомства утверждается, что празднование Черногорией 90-летия трехмачтовой баркентины «Ядран» – это «присвоение чужого имущества». Официальный Загреб призвал Подгорицу уделить первоочередное внимание двустороннему решению судьбы этого корабля, который, по их словам, является «символом многовековой хорватской морской традиции».

Черногория отмечает 90-летие корабля серией мероприятий, по поводу которых Министерство внешних и европейских дел Хорватии выразило «самый решительный протест». В ноте Черногории предлагается «избегать односторонних действий, которые противоречат усилиям по поиску постоянного решения в духе добрососедских отношений, принципов уважения и международного права».

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в июне этого года встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем в Подгорице, где прямо сказал ему, что официальный Загреб пытается решить вопрос о возвращении им учебного корабля «Ядран».

«Я ожидаю, что этот вопрос также будет снят с повестки дня», – сказал тогда Пленкович.

Что интересно, 16 июля 1933 года учебный парусник «Ядран», построенный по заказу королевства Югославия для нужд королевского флота на верфи «Штулкен» в Гамбурге прибыл в порт ныне черногорского Тивата. Он совершил несколько учебных экспедиций, в том числе до Нью-Йорка и Бостона.

Во время Второй мировой войны использовался итальянскими оккупантами, пострадал, был переправлен в Италию, где его, лишив мачт, сделали временным «мостом» одного из каналов в Венеции. После победы был возвращен Югославии, где в родной бухте Тивата до 1949 года находился на ремонте. А после продолжил учебные туры.

На момент распада Югославии был приписан к порту хорватского Сплита как корабль ВМФ СФРЮ, и в 1990-м был переведен в родной Тиват, подальше от разгоравшейся смуты. Последнее позволяет Загребу утверждать, что корабль был похищен у Хорватии югославским флотом.

В 2004 – 2005 годах Сербия на свои деньги провела капитальный ремонт «Ядрана» на турецкой верфи, однако в 2006 году Запад инициировал отделение Черногории и страна лишилась выхода к морю. После этого по договоренности между Белградом и Подгорицей Сербия получила возможность иногда использовать судно для представительских нужд.