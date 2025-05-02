Хорватия узаконила уничтожение сербских захоронений

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Правительство Хорватии разработало новый закон о кладбищах, предусматривающий снос памятников, которые «прославляют сербскую агрессию против Хорватии» или «каким-либо образом оскорбляют национальные чувства хорватов».

Законопроект внесён в хорватский Сабор и, скорее всего, будет принят, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно новому законопроекту, если владельцы не уберут могилы самостоятельно в течение 30 дней с момента вступления закона в силу, это могут сделать местные муниципалитеты по предложению любого лица, кроме того предусмотрены штрафы.

В качестве вероятного кандидата на снос называется надгробный памятник командиру сербских ополченцев Вукашину Шошкочанину, возглавившего оборону пригорода Вуковара – Борова Села, от хорватских нацистов и погибшему в первой половине 90-х.

Оценивая законотворчество хорватских властей, митрополит Зворникско-Тузланский Сербской православной церкви Фотий отметил, что люди утратили дар покаяния и из-за своей гордыни всегда ищут и находят виновных в других, а не в себе. Он напомнил, что XX век принес сербам ужасные страдания, и что в Хорватии их численность сократилась до так называем «туджмановских процентов» (допустимой квоты, публично определённой первым президентом Хорватии, реваншистом Франьо Туджманом), поскольку в настоящее время в этой стране их проживает от двух до трех процентов (до усташеского генцида Второй мировой сербы составляли около 18,5% населения, до геноцида 90-х годов – более 12%).

По его словам сербское население Хорватии больше всего пострадало от своих ближайших соседей и бывших исповедников той же православной веры — хорватов, потеряв в двух мировых войнах более половины своего населения.