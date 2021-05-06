Хорватия вознамерилась построить военную базу в Косово

06.05.2021, Белград, Алексей Топоров

В ходе официального визита в Косово глава МИД Хорватии Горан Грлич Радман высказался в поддержку либерализации визового режима для отторгнутого от Сербии края.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы решили создать военный лагерь в Косово, который будет способствовать стабильности, – заявил Грлич Радман в ходе встречи с «министром иностранных дел» Косово Доникой Герваллой. – Хорватия недавно решила увеличить свой военный контингент в рамках миротворческой операции НАТО в Косово – KFOR, и операция KFOR имеет особое значение для Хорватии, потому что это в непосредственной близости от нас и может иметь особые последствия для стабильности всего региона».

Хорватский гость отметил, что его страна выступает против пересмотра любых границ на Западных Балканах и выразил надежду на то, что диалог между Белградом и Приштиной продолжится в июне, компромиссное решение будет найдено, а односторонняя независимость Косово будет признана странами, которые этого до сих пор не сделали.

«Республика Хорватия полностью поддерживает либерализацию визового режима (для Косово). Мы не должны забывать тот факт, что Хорватия была одной из первых стран, признавших независимость Косово. Мы оказали огромную поддержку Косово в присоединении к региональным и международным организациям», – добавил министр иностранных дел Хорватии.

Доника Гервалла в свою очередь подчеркнула тот момент, что Хорватия поддерживала Косово сразу после одностороннего провозглашения независимости и эта поддержка продолжалась и на более поздних этапах истории «страны».

«Мы также обсудили приоритеты внешней политики Косово и евроатлантическую интеграцию, а также необходимость проведения постоянных консультаций с хорватским государством, чтобы извлечь пользу из хорватских знаний и опыта», – добавила косовский «министр».

Позднее Глич Радман встретился в Приштине с «президентом» Косово Вьосой Османи и «премьер-министром» Альбином Курти.