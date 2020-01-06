Хорватию возглавил зачинатель торговой войны против Сербии

06.01.2020, Москва, Елена Острякова

Приход Зорана Милановича на пост президента Хорватии не принесет никаких изменений в отношения этой страны с Сербией.

Об этом пишет издание b92, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будучи премьер-министром, он начал торговую войну с Сербией и назвал нынешнего президента Сербии Александара Вучича, который был тогда сербским премьер-министром, четником (сербский партизан времен Второй Мировой войны, в 90-е годы доброволец, воюющий за Сербскую Краину – ред.)», – говорится в статье.

При этом он выступал против прекращения отношений с Сербией, поскольку многие хорватские компании работают в Сербии.

В ходе президентских выборах на дебатах со своей главной соперницей Колиндой Грабар Китарович Миланович заявлял, что Хорватия – более сильная страна, чем Сербия, а также обвинял официальный Белград в поддержке православных протестов в Черногории.