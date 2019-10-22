22.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Китай, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Турция, Хорватия, Черногория
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Хорватская газета: ЕС сдаёт Балканы России, Турции и Китаю

Решение Европейского совета не открывать переговоры о членстве с Северной Македонией и Албанией может привести к дестабилизации на Балканах.

Об этом пишет хорватская газета «Утренний лист», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нравится нам это или нет – Хорватия находится в “регионе”, и беспорядки, которые могут возникнуть из-за того, что псевдо-либерал Эммануэль Макрон не выполнил все обещания, которые ЕС дал македонцам и албанцам, будут ощущаться здесь», – говорится в статье.

Издание утверждает, что такое отношение открывает путь для России, Турции и Китая в регион, «что, возможно, приведет к новым конфликтам и войнам».

«Владимир Путин и Тайип Эрдоган должны быть счастливы видеть, что делает Европейский Союз. Потому что отказ от Македонии и Албании – это одновременно сигнал Сербии, Черногории, Боснии-Герцеговине и Косово, что они не нужны ЕС.
Почему бы Сербии не продолжать импортировать российское оружие и не допустить китайские инвестиции, одновременно поставив отношения с Косово на грань конфликта?

Кто может помешать установлению еще более тесных связей между Республикой Сербской и Сербией или Албанией и Косово, а также распаду Македонии и Боснии-Герцеговины.

Почему бы боснийцам не броситься в Турцию.

И вот мы снова сталкиваемся с потенциальным повторением ужасных событий 1990-х годов», – пугает издание.

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