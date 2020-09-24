Хорватская оппозиционерка не побоялась в парламенте назвать покойного лидера сепаратистов преступником

24.09.2020, Загреб, Алексей Топоров

Депутат Хорватского сабора от оппозиционного Демократического фронта Катарина Пеович выступила против милитаризации высшего образования и прославления развязавшего войну лидера хорватских сепаратистов Франьо Туджмана.

За свою смелую позицию Пеович подверглась травле со стороны националистов и консерваторов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Темой парламентских слушаний Хорватского сабора был законопроект о создании при вузах факультетов обороны и безопасности.

«Разве мы не должны спустя 25 лет после войны работать над демилитаризацией? – спросила, выступая с трибуны, Катарина Пеович. – Мы настойчиво увеличиваем бюджет армии, открываем факультеты, которые будут выпускать исключительно военный персонал, и, наконец, уместно ли называть их в честь Франьо Туджмана, учитывая, что Международный уголовный трибунал (в Гааге – ред.) определил, что Туджман участвовал в совместной преступной деятельности?».

Эти честные и правдивые слова спровоцировали настоящее беснование со стороны депутатов, представляющих национал-консервативное парламентское большинство.

Так, спикер Хорватского сабора Гордан Яндрокович сказал депутату, чтобы она «выбирала слова». Депутат от старейшей партии, основанной самим Туджманом с целью разрушения Югославии, – Хорватское демократическое содружество (ХДС), Желько Рейнер заявил, что считает «постыдным и безродным» то, что Туджмана называют «преступником в парламенте».

Депутат Мариан Павличек обвинил Пеович в том, что она «защищает пятиконечную звезду» (символ Югославской Народной Армии), которая, по его мнению, «разрушала Вуковар».

К нему присоединился и ветеран хорватского АТО («отечественной войны») Стипо «Чипе» Млинарич, заявив, что «доказанный преступник – это Тито», а «красная пятиконечная звезда атаковала Вуковар».

«Так решил Международный трибунал, а не я, – парировала Пеович. – Пожалуйста, обходитесь без оскорблений, передергиваний и утверждения о том, что-то, по-вашему, сказано неправильно или неверно – факты совершенно иные. Вы тут говорите о Тито и о партизанах, как о преступниках…».

Однако Яндрокович оборвал Пеович, отключив ей микрофон.

Действительно, в тексте приговора МТБЮ хорватским генералам Ивану Чермаку и Младену Маркачу – Туджман был назван участником «совместного преступного предприятия, целью которого было насильственное и постоянное выселение сербского населения из региона Краина » (через год, получившие солидные сроки хорватские головорезы были оправданы по всем пунктам). А в тексте приговора командирам боснийских хорватов, воевавших против бошняков и получивших солидные сроки без последующего оправдания, он был упомянут как «лидер совместного преступного предприятия, целью которого было создание в БиГ образования с хорватским большинством и последующим присоединением к Хорватии».

Туджману принадлежат следующие публичные высказывания:

«Я благодарю Бога за то, что не женат ни на сербке, ни на еврейке».

«В Хорватии не было бы войны, если бы Хорватия этого не хотела».

«НДХ (союзное Гитлеру государственное образование) была не только порождением местных квислингов, но и волеизъявлением хорватского народа».

Франьо Туджман

После проведения операции «Шторм» по зачистке непризнанной Республики Сербская Краина Туджман заявил, что «сербский вопрос мы решили, не будет больше 12% сербов и 9% югославов, как было, а оставшиеся 3% больше не смогут угрожать хорватскому государству».

При этом Франьо Туджман никогда не находился под судом за свои «совместные преступные предприятия», умер своей смертью в Загребе и по сей день почитается хорватскими националистами и консерваторами.