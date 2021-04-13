Хорватская почта отказалась пересылать письмо на кириллице

13.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербскому жителю хорватской части боснийского Мостара вернули отправленное письмо из-за того, что адрес на конверте был подписан кириллицей.

Об этом сообщила «Срна», передает корреспондент «ПолитНавигтора».

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Письмо было отправлено сербским жителем хорватской части боснийского города Мостар 7 апреля через главный филиал местной Хорватской почты. И сегодня оно было возвращено владельцу.

«Было оформлено заказное письмо, оплачены 16,80 боснийских марок, – рассказал пострадавший серб. – Сегодня я получаю конверт. Сбитый с толку, я спрашиваю почтальона, о чем идет речь. Вместе мы изучаем конверт и находим наклейку с надписью «писать кириллицей запрещено» и печать Загребского почтового отделения».

Житель Мостара отметил, что отправлял важную корреспонденцию, которая должна была прибыть в сербский Нови-Сад в определенные сроки.

«Официальный ли алфавит в БиГ кириллица или нет? – задался уместным вопросом серб (кириллическое письмо в БиГ признано официальным наряду с латиницей – ред.) – Если почта не могла быть отправлена ​​на кириллице, то мне обязаны были сообщить об этом в почтовом отделении. Мало того, что мне был нанесен ущерб, потому что мои важные документы не пришли вовремя, я был просто унижен и шокирован, как человек».

В свою очередь журналисты агентства Республики Серской «Срна» попросили представителей Хорватской почты в Мостаре объяснить этот инцидент, но им ответили, что у них нет официального представителя и что «кто-нибудь свяжется» с репортерами.