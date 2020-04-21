Хорватская пресса напугана усилением армии Сербии

21.04.2020, Белград, Алексей Топоров

В то время как правительство члена ЕС и НАТО Хорватии отложило закупку новых машин истребительной авиации, а ее МИГ-21, отремонтированные при помощи Украины, безнадежно устарели, Сербия успешно продолжает восстанавливать свои ВВС.

Об этом сообщило хорватское издание «Dnevno», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Этот неловкий момент. На заходной фотографии статьи в Dnevno “герой Отечественной войны” выглядит более чем комично

В статье Желько Примораца говорится о том, что нынешний министр обороны Хорватии, ранее имевший статус «Героя Отечественной войны» (закончив в 1991 году военное училище, он перебежал на сторону хорватских сепаратистов и командовал двумя армейскими бригадами, принимавшими участие во всех крупных столкновениях) Дамир Крстичевич может остаться в истории, как «человек, уничтоживший истребительную авиацию Хорватии».

«Заявление Крстичевича о том, что он планирует отложить закупки истребителей, прозвучало как гром среди ясного неба, – пишет Приморац. – В Хорватии существует узкий военный круг экспертов, полностью разбирающихся в этой теме, и еще более узкий круг аналитиков и комментаторов, которые следят за всем, что связано с ней. Излишне говорить, что именно в их рядах в первую очередь появился скепсис после заявления Крстичевича. Они восприняли слова министра обороны, как объявление об окончании ВВС Хорватии или, по крайней мере, ее истребительного компонента.

После провала сделки с израильтянами относительно приобретения F16 Barak (негласная причина – реваншистские симпатии прежнего хорватского руководства – ред.), всем было ясно, что Республика Хорватия не должна делать ни малейшей ошибки в своих шагах до прибытия новых самолетов, если она не хочет оставаться в стороне от истребительной авиации…. Теперь, когда закупки были приостановлены на неопределенный срок, это абсолютно точно, что в Хорватии скоро закончится и военная авиация».

Также автор «Dnevno» вспоминает ситуацию с военным дилером Званко Зубаком, которые в свое время предлагал Загребу закупку Mirage 2000 у Бразилии, с последующим ремонтом машин в стране-производителе – Франции. Тогда Зубака со сделкой «прокатили» и осмеяли, но теперь, по мнению журналиста, пришло время смеяться над хорватской элитой. С присущей хорватским националистам вечной паранойей в отношении сербов, Приморац вспомнил, как в Хорватии потешались и над устаревшими и «заржавевшими» остатками военной авиации Сербии, как осмеивали гражданского министра обороны, «впервые отправившегося на военную службу в 47 лет» Александра Вулина.

Однако, в итоге гражданский министр обороны эффективно переоснастил армию, чего не скажешь про «героя Отечественной войны». И теперь хорватам только и остается, что завидовать Сербии и опасаться ее.

«Сербы обновили военную авиацию за относительно короткий период времени, закупив модернизированные МиГ-29 из России и Беларуси, – пишет Желько Приморац. – Они закупили беспилотные летательные аппараты большой дальности из Китая, некоторые из которых способны нести управляемые ракеты и бомбы.

Несмотря на угрозы со стороны Соединенных Штатов, сербам также удалось восстановить систему ПВО, закупив мощную российскую ракетно-артиллерийскую систему «Панцирь С1». В основе сегодняшней сербской политики лежит баланс между востоком и западом. В ходе военных закупок они позаботились о том, чтобы купить немного у Востока и немного у Запада. В частности, при покупке девяти вертолетов, они выбрали и европейские машины Puma, и Ми-35 и Ми-17 у русских».

Также в статье хорватский автор указывает на том, что «прощание с ВВС» могло быть инспирировано и по линии НАТО. В частности, он ссылается на однажды высказанное американскими экспертами мнение о том, что Хорватии достаточно боевых вертолетов. И отмечает, что согласно существующим внутри альянса договоренностям Хорватия открывает свое небо боевой авиации Италии и Венгрии, чьи самолеты со временем полностью заменят в нем хорватские машины.