Хорватские лидеры переругались из-за годовщины начала местной АТО

31.03.2021, Загреб, Алексей Топоров

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отказался класть совместный с президентом Зораном Милановичем венок к могиле первого убитого в столкновениях с сербами карателя в парке Плитвицкие озера.

За это Миланович назвал Пленковича «бегемотом», а себя «соколом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал церемонию возложения цветов первому погибшему при столкновениях с сербами – полицейскому Йосипу Йовичу, согласно которой президент и премьер-министр клали венки отдельно. При этом он отметил, что протокол мероприятия был написан правительством.

«Мой протокол был составлен правительством, и оправданием были эпидемиологические меры, – сказал Миланович.- Наверное, опасались, что медведи (обитатели парка Плитвицкие озера – ред.) подхватят корону. Если вы хотите чего-то избежать, вы этого избегаете. Если вы хотите бойкотировать прием главнокомандующего на Плитвицких озерах и запрещаете приходить туда всем полицейским и министрам, это «нормально».

На вопрос журналистов, означает ли это, что Пленкович саботировал его на приеме по случаю годовщины начала хорватской АТО, Миланович сказал:

«Он не меня саботировал, а Хорватию!».

При этом он отметил, что все проблемы происходят из-за комплексов Пленковича, который не может находиться наедине с ним.

«У всех есть комплексы по отношению к кому-то… Но у нас разные экосистемы, я орел, а он бегемот… Бегемот опаснее гиены. Я сокол. Это тоже не прекрасно, но я не падальщик», – отметил Миланович.

В свою очередь Пленкович заявил, что у него нет проблем говорить с глазу на глаз с кем-либо, но говорить баснями он привык только со своими детьми, поэтому отвечать «красавцу с Пантовчака» (резиденция хорватских президентов в Загребе – ред.) он не станет.

Первые столкновения сербо-хорватской войны произошли на Плитвицких озерах, а первая кровь пролилась в воскресенье 31 марта 1991 года, когда православные отмечали Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), а католики – Пасху, поэтому эти событии получили название «Кровавая Пасха».

Предысторией к ним стало решение местных сербов войти в состав Сербской автономной области Краина, будущей Республики Сербская Краина, организовавших с этой целью сход 25 марта 1991 года. После чего 28 марта в парк Плитвицкие озера вошла сотня сербских ополченцев, занявших оборону на его территории.

Сербские ополченцы, пытавшиеся остановить атаку из Загреба

В ответ Загреб направил туда более четырех сотен полицейских, причем какая-то часть из них явилась в парк под видом туристов, чтобы ударить по сербам изнутри. Против внешней атаки полицейской колонны сербы решили организовать засаду, обстреляв автобус с хорватским спецназом. В ходе боестолкновения погиб один хорватский полицейский и один сербский ополченец, 29 сербов попали в плен.

Инцидент на Плитвицких озерах, съемки хорватского телевидения

При этом бывший министр МВД Хорватии, тогдашний министр полиции Йосип Больковац в своей книге «Правда должна выйти наружу» усомнился, что Йовича убили сербы, вооруженные преимущественно охотничьими ружьями, поскольку вскрытие показало, что полицейский был убит из американской автоматической винтовки, поставленной хорватской полиции из Сингапура.

Хорватским карателям удалось взять контроль над природным парком, однако 2 апреля командование Югославской народной армии потребовало от хорватских подразделений покинуть эту территорию для создания буферной зоны между противоборствующими сторонами. До 1995 года природный парк Плитвицкие озера оставался частью непризнанной Республики Сербская Краина.