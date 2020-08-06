Хорватские сербы помянули жителей сел убитых в 1995 году «освободителями»

06.08.2020, Загреб, Алексей Топоров

После прошедших накануне в бывшей столице Республики Сербская Краина пафосных торжеств в честь хорватской карательной операции «Буря» (Олуя), Сербское народное вече Хорватии и местная епархия СПЦ провели панихиду в память об убитых мирных жителях окрестного села Уздолье.

Спустя 25 лет после этой трагедии за расправу над сербскими селянами, большинство из которых были пенсионного возраста, никто не понес наказания.

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«Трудно будет любому, кто думает, что свободу можно построить, оставив такие следы за собой, и тем более тем, кто думает, что мир в стране можно построить, игнорируя такие страдания и не проявляя сочувствия к ним, – сказал, выступая у мемориальной плиты убитым сербам Уздолья, председатель Сербского народного веча Хорватии Милорад Пуповац. – Мы собрались сегодня, чтобы осудить это злодейство, чтобы те, кто отвечает за это, наконец, нашли тех, кто его совершил. Собрались мы и с другой целью – чтобы эти жертвы не стали поводом для ненависти».

Пуповац отметил, что подобные панихиды будут проводиться и впредь, чтобы «уважая страдания хорватов и сербов, было создано общество мира, в котором книга войны будет закрыта, и люди смогут обратиться к будущему». В ближайшее время памятные мероприятия пройдут в других окрестностях Книна, а также по всей Далмации.

С другой стороны, накануне, как только закончились официальные торжества в Книне в честь карательной операции «Олуя», в ходе которых официальные лица Хорватии превознося на все лады «героев Отечественной войны» – боевиков сепаратистских формирований, все-таки, высказали сожаление об убитых мирных сербах, после отъезда правительственных делегаций город заполнили нетрезвые ветераны и праворадикалы.

Собравшиеся выкрикивали усташеский клич Za Dom Spremni! (За Отчизну готовы!) и распевали усташеские песни времен Второй мировой войны.

“Ветераны” операции “Шторм” в Книне. Есть ли среди них те, кто побывал 25 лет назад и в селе Уздолье?

6 августа 1995 года, после взятия Книна хорватские боевики ворвались в село Уздолье и расправились с девятью оставшимися пожилыми сербами, самой старшей убитой ими женщине – Джуджии Берич, было 79 лет. В соседнем селе Врбник каратели убили двух пенсионеров и молодого парня, а затем еще десять человек в других окрестных селах.

За совершение этих акций Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) поначалу осудил командовавших операцией «Буря» генералов Анте Готовину и Младена Маркача, но оправдал их второй инстанцией, якобы не сумев доказать, что именно они отдали приказ о ликвидации сербского гражданского населения (в процессах над сербскими генералами подобных доказательств не требовалось).

И по сей день за расправы над гражданскими сербами в окрестностях Книна во время и после карательной операции никто не понес наказания.