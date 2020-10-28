Хорватские власти решили что некогда сербский Вуковар не созрел для кириллицы

29.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Вуковарский городской совет согласился с выводами местного градоначальника, националиста Ивана Пенавы о том, что в городе не созданы условия для возврата кириллицы.

При этом депутаты от вуковарского отделения Независимой демократической сербской партии (СДСС) проголосовали против такого дискриминационного решения.

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«Если бы 1991 год (год, когда хорватские сепаратисты развязали антисербский террор в Вуковаре – ред.) был после 2000-го и 2020 годов, пустился в философствования Пенава. – Но это не так. Чтобы попросить большинство людей, всех членов национальных меньшинств, включая представителей сербского национального меньшинства, которые встали на сторону защитников города Вуковар, вычеркнуть все это, а они бы ответили «окей!», давайте признаем права, которые необходимы, а мы ждали 30 лет…

Я пришел к выводу, что не были выполнены необходимые условия. Я не считаю это своими домыслами, это факт. И в этом меня никто не переубедит».

В свою очередь заместитель градоначальника от сербского меньшинства Срджан Милакович также ответил, что не считает слова мэра-националиста о том, что вуковарские сербы не сделали ничего, чтобы сделать шаг вперед в вопросе возвращения кириллицы в эксплуатацию верными. Напротив он высказал убежденность в том, что на сербской общине нет вины не только в этом. А также процитировал решение Сербского национального совета Хорватии, который напротив сделал вывод о том, что «мэр Вуковара не приложил никаких усилий, чтобы отношения между двумя народами улучшились».

Иван Пенава.

«Мэр должен быть смелым лидером и маяком примирения, взаимопонимания и диалога между гражданами Вуковара, но вместо того, чтобы инициировать диалог с представителями сербского национального меньшинства, он, напротив, признает законно избранных представителей сербской общины фактором нестабильности в Вуковаре», – говорится в решении Сербского национального совета».

В 90-е город был одним из крупнейших городов непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии. И именно с него, по сути, началась полноценная война на территории Югославии, когда подразделения нациствующих боевиков HOS стали совершать нападения, убийства солдат и офицеров Югославской народной армии (ЮНА), блокировать их казармы, после чего втянули ее в войну. Ранее ЮНА пыталась выступать буфером между Нацгвардией и националистическим батальонами Хорватии и противостоявшими им сербской милицией и четниками.

После захвата в 1995 году большей части Республики Сербская Краина хорватской армией в результате операций «Молния» и «Буря», самая восточная часть, территориально прилегавшая к Союзной Югославии, оставалась в подвешенном состоянии – туда хорватская армия сунуться не рискнула. И только в 1998 году оставшиеся территории, куда входил и Вуковар, были «мирно реинтегрированы» в Хорватию по решению мирового сообщества.