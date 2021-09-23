Хорватский член Президиума БиГ пугает распадом лоскутной страны

23.09.2021 13:40 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Председательствующий по ротации в Президиуме Боснии и Герцеговины представитель боснийских хорватов Желько Комшич выступил на Генеральной ассамблее ООН.

В своей речи, не признаваемый хорватской общиной своим лидером Комшич, заявил об угрозе распада БиГ.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе своего выступления в ООН Комшич в очередной раз пожаловался на боснийских сербов, отказывающихся признавать приговоры Гаагского кривосудия в отношении своих героев, защищавших народ от уничтожения бошнякскими и хорватскими сепаратистами, а также перестать прославлять их. Также боснийский политик намекнул на то, что в случае усугубления кризиса Сербия и Хорватия не откажутся аннексировать часть территорий республики.

«Политическая система в Боснии и Герцеговине такова, что предпочтения отдаются лицам определенной этнической принадлежности. Исходя из этнической принадлежности, граждане моей страны обладают большими или меньшими правами, в зависимости от того, в какой части страны они проживают, – заявил Комшич в Нью-Йорке. – В связи с этим хотелось бы напомнить всем, что дискриминация, основанная на этническом происхождении лиц, – это одна из форм расовой дискриминации».

При этом Комшич сознательно не упомянул о том, что этническое разделение в БиГ насаждается именно бошнякской правящей элитой Сараево, которой тот верно служит. И проявляется это в том числе и в его нахождении на посту члена Президиума БиГ от хорватов за счет бошнякских голосов жителей Федерации (бошнякско-хорватской) БиГ, вопреки желанию самих хорватов, среди которых Желько Комшич считается ренегатом, обслуживающим чужие интересы.

«Конечная цель состоит в роспуске или распаде Боснии и Герцеговины, а также аннексии частей территории этой страны соседними странами. Эти же факторы также отрицают постановление Международного трибунала по бывшей Югославии, а ведь эти постановления, вынесенные трибуналом, утверждают, что геноцид, преступления против человечности, военные преступления, этническая чистка, даже существование совместного преступного сообщества налицо.

Более того, было также утверждено, что самые гнусные преступления были совершены на основе различной этнической принадлежности граждан Боснии и Герцеговины. Таким образом, отрицается одно из основных прав человека, согласно всеобщей декларации, а именно право на жизнь. Прославляются военные преступники без каких-либо моральных дилемм. Я считаю, что это идет вразрез с еще одной ценностью ООН – неотвратимостью наказания за военные преступления», – добавил хорватский член Президиума БиГ.