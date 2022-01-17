Хорватский глава МИД поддержал Лаврова, раскритиковавшего политику Запада в Боснии

Россия выступает за неукоснительное следование Дейтонским соглашениям, на основании которых была создана Босния и Герцеговина.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на совместной пресс-конференции со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас предпринимаются активные попытки превратить Боснию из государства, в котором два энтитета и три государствообразующих народа с равными правами в унитарное государство. При поощрении некоторых западных стран, прежде всего, США используется в этих целях демонизация Республики Сербской, ее руководства. Видим мы и очевидную демонизацию боснийских хорватов. Такое положение призвана исправить избирательная реформа, которая сейчас запущена и которую нужно как можно быстрее завершить с прочной опорой на дейтонские принципы.

Весьма показательно, что при всех призывах не вмешиваться во внутренние дела других стран США назначили специального представителя по проведению избирательной реформы в Боснии и Герцеговине (это к вопросу о сферах влияния). Считаем это весьма показательным с точки зрения подхода США к проблемам на Западных Балканах. И считаем, что проблема избирательной реформы, как и все другие проблемы Боснии и Герцеговины, должны решаться в соответствии с Дейтоном, используя Парламентскую ассамблею Боснии и Герцеговины, президиум, другие структуры государства. Надеемся, что и Евросоюз будет способствовать возвращению к основам и дейтонским принципам и не будет относиться к Западным Балканам, как к зоне своего влияния.

По крайней мере, пару лет назад Федерика Могерини, которая тогда была главой дипломатии ЕС, заявила, что Западные Балканы – это регион, где Евросоюз будет разбираться со всеми проблемами, и другим туда лучше не подключаться. Эти примеры весьма показательны с точки зрения ведущихся сейчас переговоров по гарантиям безопасности, с инициативой которых выступила РФ», – сказал Лавров.