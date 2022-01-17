Хорватский глава МИД поддержал Лаврова, раскритиковавшего политику Запада в Боснии

17.01.2022  19:59 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Балканы, Босния, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Произвол, Россия, Сербия, Скандал, Хорватия


Россия выступает за неукоснительное следование Дейтонским соглашениям, на основании которых была создана Босния и Герцеговина.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на совместной пресс-конференции со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия выступает за неукоснительное следование Дейтонским соглашениям, на основании которых была создана Босния и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Сейчас предпринимаются активные попытки превратить Боснию из государства, в котором два энтитета и три государствообразующих народа с равными правами в унитарное государство. При поощрении некоторых западных стран, прежде всего, США используется в этих целях демонизация Республики Сербской, ее руководства. Видим мы и очевидную демонизацию боснийских хорватов. Такое положение призвана исправить избирательная реформа, которая сейчас запущена и которую нужно как можно быстрее завершить с прочной опорой на дейтонские принципы.

Весьма показательно, что при всех призывах не вмешиваться во внутренние дела других стран США назначили специального представителя по проведению избирательной реформы в Боснии и Герцеговине (это к вопросу о сферах влияния). Считаем это весьма показательным с точки зрения подхода США к проблемам на Западных Балканах. И считаем, что проблема избирательной реформы, как и все другие проблемы Боснии и Герцеговины, должны решаться в соответствии с Дейтоном, используя Парламентскую ассамблею Боснии и Герцеговины, президиум, другие структуры государства. Надеемся, что и Евросоюз будет способствовать возвращению к основам и дейтонским принципам и не будет относиться к Западным Балканам, как к зоне своего влияния.

По крайней мере, пару лет назад Федерика Могерини, которая тогда была главой дипломатии ЕС, заявила, что Западные Балканы – это регион, где Евросоюз будет разбираться со всеми проблемами, и другим туда лучше не подключаться. Эти примеры весьма показательны с точки зрения ведущихся сейчас переговоров по гарантиям безопасности, с инициативой которых выступила РФ», – сказал Лавров.

Гордан Грлич-Радман согласился с российским коллегой.

«Начиная с 2000 года различные высокие политики пытались сократить права хорватского народа так называемыми ползучими реформами. Сейчас необходимо проводить работу по изменению закона о выборах с целью устранения любой дискриминации любого народа, населяющего Боснию и Герцеговину, обеспечения политической легитимности и представительства всех народов в коллективных органах управления – парламенте и президиуме», – сказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть