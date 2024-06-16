Хорватский грантоед: Русские и сербы хотят превратить Черногорию в слабое звено НАТО

Елена Острякова.  
16.06.2024 23:11
  (Мск) , Москва
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Балканы, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Сербия, Хорватия, Черногория


Черногория попала под «злонамеренное влияние» России.

Об этом на форуме по безопасности в Черном море и Балканах в Румынии заявил президент Института гибридной войны в Хорватии Гордан Акрап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Черногория попала под «злонамеренное влияние» России. Об этом на форуме по безопасности в Черном...

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«Благодаря интенсивной злонамеренной деятельности в течение последних нескольких лет вместе с Сербией Россия смогла изменить политический ландшафт Черногории, используя некоторые из ее недостатков и сложные задачи. И теперь я боюсь, что у нас НАТО есть еще одна страна, которая может быть использована в качестве российского посредника», – сказал Акрап.

Он также обвинил Сербию в создании «Сербского мира» – речь идет влиянии «мягкой силы» Белграда в отторгнутых территориях после расчленения НАТО бывшей Югославии.

«Все эти страны сталкиваются с серьезными проблемами в области безопасности, политики, экономики и энергетики. Что, с нашей точки зрения является важным, это то, что некоторые лидеры сербской политики попытались скопировать концепцию Русского мира в Сербский мир на территорию шести западнобалканских стран. И у них есть поддержка со стороны многих различных учреждений и организаций среди сербского населения и шести балканских стран», – сказал Акрап.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.

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