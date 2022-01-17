Хорватский министр на глазах у Лаврова отпраздновал 30-летие зачистки Сербской Краины

17.01.2022  20:47 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Балканы, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Украина, Хорватия
Новости Украины

Хорватия готова поделиться с Украиной опытом «реинтеграции» территорий после конфликтов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман, передает корреспондент «ПолитНавигатора». .

Хорватия готова поделиться с Украиной опытом «реинтеграции» территорий после конфликтов. Об этом сегодня на...

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«Украина безусловно заинтересована в хорватском опыте разрешения постконфликтноых ситуаций, и мы готовы им поделиться. Хорватская модель может помочь Украине. При этом Хорватия не собирается проводить никакие действия, которые бы противоречили Минским соглашениям. Хорватско-украинские группы работают только над мирным решением конфликтных ситуаций. Кроме того, наши добрые отношения с Украиной никоим образом не исключают добрых отношений с Россией», – сказал Грлич-Радман.

Он уточнил, что имеет в виду не Сербскую Краину, где в 1995 году была проведена операция «Буря», в результате которой из региона бежало 230—250 тысяч сербов, а территория была заселена хорватами.

«Мирная реинтеграция Восточной Славонии в 1998 году была очень успешной. Это было отмечено Совбезом ООН. Этот успешный опыт мы готовы разделить с другими странами. При этом хорватские представители не обсуждают с Украиной военное решение конфликта – операцию «Буря» и никоим образом не призывают к ее повторению, хотя нечто подобное было применено на Украине», – сказал Грлич-Радман.

Эти слова вызвали одобрение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, но Радман продолжил и устроил подлую провокацию в хорватском стиле.

«Мы гордимся этой операцией. Мы считаем ее совершенно легитимной и законной. Это был ответ на интервенцию сербской стороны. После четырех лет оккупации наших территорий Хорватии удалось их этнически очистить. Результаты этой операции были признаны РФ 30 лет назад. Собственно юбилей этого события является поводом для моего визита в Россию», – сказал Грлич-Радман.

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