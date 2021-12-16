Хорватский Народный Собор БиГ выдвинул ультиматум сараевским бошнякам

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Объявив об отказе от переговоров, бошнякские политические деятели и партии во главе с Партией Демократического Действия (SDA) не только ставят под угрозу проведение всеобщих выборов в следующем году, но и будущее Боснии и Герцеговины.

Об этом заявил Хорватский Народный Собор (HNS) БиГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорватские политические представители, собравшиеся в рамках Хорватского Народного Собора, не отказываются от создания функциональной и устойчивой БиГ, – говорится в сообщении HNS. – Мы еще раз подчеркиваем, что мы не отказываемся от борьбы за конституционно гарантированные права и равенство всех трех народов БиГ. Наша позиция ясна, точна и неизменна: переговоры с окончательным соглашением по всем открытым вопросам не имеют альтернативы».

Так представители хорватов отреагировали на отказ сараевской элиты обсуждать избирательную реформу в БиГ и Федерации БиГ, без которой боснийские хорваты лишаются своего представительства и права голоса, поскольку благодаря своему численному доминированию, большинством голосов – бошняки занимают все нужные им посты и продавливают удобные для них решения.

«Бошнякские политические деятели и партии во главе с SDA, объявив об отказе от переговоров, не только ставят под угрозу проведение всеобщих выборов в следующем году, но и будущее БиГ и ее институтов», – сообщается в тексте.

В HNS отмечают, что реформа избирательного законодательства должна дойти до финальной фазы и устойчивого компромиссного решения, благодаря чему будут созданы условия для нормального сосуществования всех трех народов и всех жителей БиГ – без дискриминации и политического доминирования.