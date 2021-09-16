Хорватский портал признал, что армия Сербии сильнее в два раза

16.09.2021 20:44 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Хорватский портал 24sata.hr опубликовал статью под заголовком «Стратегия обороны Сербского мира »: это оружие, которое Вучич приобрел за рубежом».

В материале указывается на то, что сербская армия вдвое больше хорватской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем тексте хорватские журналисты цитируют данные портала Global Firepower (GF).

«Согласно индексу GF, Сербия занимает 61-е место, а Хорватия – 63-е. Четыре года назад Хорватия была 68-ой, а Сербия 89-ой, – сообщается в материале. – С другой стороны, постоянно подчеркивается, что по ВВП Сербия обгонит ВВП Хорватии уже в следующем году. В Сербии более 32 тысяч солдат, дислоцированных в двух родах войск – это сухопутная армия и авиация и противовоздушная оборона».

По словам хорватских журналистов, численность армии их страны уже составляет только половину от сербской армии, в то время как в Сербии в последнее время постоянно говорят о возвращении к призывной армии, то есть, в перспективе ее численность может только вырасти.

Далее в тексте хорваты рассказывают, где Сербия при непосредственном участии президента Александра Вучича закупала вооружения и технику.

«Больше всего средств Сербия вложила в закупку оборудования для ВВС и ПВО. Для нужд военной авиации в РФ были закуплены мощные вертолеты: четыре боевых вертолета Ми-35М, три военно-транспортных вертолета Ми-17В-5 (вместе с двумя новыми – 2016 года), а также пять многоцелевых AirBus H-145M из Германии, лучших в своем классе. Сегодня сербские ВВС, без сомнения, являются одними из самых сильных в регионе», – делает вывод 24sata.hr.

Также авторы материала отмечают, что сербские ВВС имеют 14 самолетов МиГ-29: 11 одноместных и 3 двухместных, то есть одну эскадрилью.

«Этого недостаточно для серьезной войны, но хватает для поддержки армии. МиГ-29 был модернизирован, стал многоцелевым, теперь он предназначен для операций по преследованию и перехвату самолетов противника, а также для вспомогательных целей – действий по целям на суше и на воде», – заключают авторы материала.