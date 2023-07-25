Хорватский президент поддержал лидера боснийских сербов

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Президент Хорватии Зоран Миланович и президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик провели встречу на хорватском острове Хвар.

Собеседники пришли к выводу, что выход из кризиса в БиГ возможен при соблюдении интересов всех трех государствообразующих народов страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По итогам приватного разговора Додика и Милановича Кабинет президента Хорватии сообщил, что стороны обсудили необходимость создания функционального и эффективного правительства в БиГ. Которое должно обеспечить равное участие законных представителей всех трех государствообразующих народов.

«Республика Хорватия поддерживает и приветствует все соглашения законных политических представителей трех народов Боснии и Герцеговины, которые обеспечивают равенство, стабильность Боснии и Герцеговины и ее европейский путь», – говорится в сухом официальном сообщении Кабинета президента Хорватии.

Нужно отметить, что это далеко не первая встреча Милорада Додика и Зорана Милановича. Последний традиционно поддерживает лидера боснийских сербов в его противостоянии с бошнякской элитой Сараево и с Западом. Таким образом, хорватский президент защищает и интересы боснийских хорватов, вынужденных выступать «второй скрипкой» в Федерации (бошнякско-хорватской) БиГ на фоне бошнякского большинства.

В целом Зоран Миланович довольно нестандартный лидер прозападной Хорватии. Позиционируя себя как левый политик, он противостоит мощной право-консервативной хорватской элите во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем, в которой сильны идеи реваншизма и неоусташизма.

В отличие от Пленковича, Миланович регулярно критикует Украину, заявил, что не допустит поставок хорватского оружия этой стране и участия хорватских бойцов в конфликте с Россией. А недавно даже сказал, что Косово принадлежит Сербии.

Многие эксперты полагают, что Миланович ведет свою игру, не осмеливаясь открыто критиковать западную повестку, как это делает его венгерский коллега Орбан.