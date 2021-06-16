Хорватский журналист резко осудил соотечественников за нападения на сербских туристов

16.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Туристический сезон в Хорватии еще не начался должным образом, а уже произошли нападения на сербов, причем в «прославившемся» этим Сплите.

Об этом сообщает Index, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист Гордан Духачек напомнил, что всего несколько дней назад Сплитско-Далмацийское Управление Полиции сообщило о нападении на молодую пару из Сербии, когда несколько неизвестных избили 25-летнего мужчину и 26-летнюю женщину.

Также Духачек рассказал, что примерно в этот же период в Сплите напали на русского, и на украинца, причем украинец получил легкий телесные повреждения, русскому повезло больше.

При этом у другого туриста из Сербии в Сплите прокололи автомобильные шины.

«Однозначно многие скажут, что это единичные инциденты, но в последние годы мы, к сожалению, увидели, что вспышки антисербской истерии и насилия являются регулярным дополнением к туристическому сезону в районе между Задаром и Дубровником, – заявил Духачек. – Это бывает с разными людьми, но в основе лежат всегда одни и те же примитивные басни и глупые националистические мотивы».

Хорватский журналист задался вопросом, что представляет собой хорватское государство, если туристы из Сербии, многие из которых родились после окончания войны, не могут спокойно гулять по нему?

«Это антисербское государство, но это также и антихорватское, потому что передача споров с высшего государственного уровня на уровень обычных граждан может привести только к еще большему ущербу для тех граждан, подавляющее большинство которых являются хорватами. Нападения на сербов – это просто антицивилизация и позор для Хорватии. Они болезненны и унизительны, потому что являются ярким выражением коллективного подсознания общества, которое породило мертворожденных тинейджеров, вершиной успеха для которых является нападение на сербов», – добавил Гордон Духачек.

По словам журналиста, в начале сезона следует резко осудить примитивные, шовинистические действия, как это сделал новый мэр Сплита Ивица Пуляк сразу же после произошедших нападений.

«Любая терпимость к этому типу насилия может только навредить Хорватии. Лучше всего сказать так, чтобы поняли даже самые тупые патриоты, что любое нападение на сербов – это нападение на Хорватию», – заключил Духачек.