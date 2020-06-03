Хорватских палачей-садистов родной суд приговорил к формальным срокам

03.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Областной суд в хорватском городе Сплит приговорил Маринко Марича и Желько Родина к 4,4 и 3,1 годам заключения за изощренные истязания и грабежи гражданских бошняков в лагерях Габела, Силос и Дретель в 1993 году.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время кровопролитной войны в Боснии Марич и Родин выполняли функции следователей Службы безопасности и информации (SIS) бригады Совета безопасности Хорватии (HVO) «Князь Домагой», вторгшейся в соседнюю республику, чтобы помочь своим боснийским соплеменникам в борьбе с превосходящими их силами бошняков-мусульман.

После того, как в 1992 году бошнякам совместно с хорватами удалось вычистить сербское население из мест компактного проживания своих общин, они в 1993 год увлеченно перегрызлись между собой, боснийские хорваты хотели присоединиться к Хорватии, бошняки – создать моноэтническое и моноконфессиональное государство.

По информации обвинения, в Боснии Марич и Родин прославились изуверствами в отношении мирного бошнякского населения. Самым серьезным эпизодом обвинения против них стало избиение мирного жителя Энвера Шабановича, который погиб в результате полученных травм.

Изуверы избивали своих жертв палками и ногами по гениталиям, заставляли их пить собственную мочу, слизывать с пола свою кровь и кровь товарищей, стоять на солнце при высоких температурах, одетыми в зимнюю одежду, лежать голыми на горячем асфальте. Также палачи забирали у них ценные вещи и часы, говоря, что те им больше не понадобятся.

Узники хорватского лагеря Дретель

В обвинительном заключении рассказывается, что в период с июня по октябрь 1993 года, Марич избивал задержанных деревянной палкой, автоматом, руками и ногами. Тех, кто уже был избит и доставлен в Габел из городка Столац в полусознательном состоянии, топтал ногами и заставлял выстраиваться в очередь. Он пел усташские песни избитым и изнемождённым, материл их, бросал в них металлические предметы, обвязывал их за шеи ремнем и поднимал вверх- вниз, вливал воду в ноздри, вставлял в рты дуло пистолета.

Осужденные в годы боснийской войны вместе с другими хорватскими боевиками

Родин в начале августа 1993 года вместе с неустановленными членами ХВО избил пятерых мирных жителей в лагере Дретель металлическими трубами, автоматами, деревянными палками, ногами и руками по всем частям тела. По словам свидетелей, изуверам наибольшее удовольствие доставляло измываться над представителями муниципальной власти и интеллигенцией.

Оба подсудимых не признали себя виновными, хотя Марич и попросил прощения у своих жертв.

Характерно, что городок Столац во времена Югославии считался туристической жемчужиной и носил название «боснийской Венеции» из-за каскада живописных фонтанов, расположенных прямо на территории городка, и множества построек 18 века.

Столац

До войны в 1991 году там проживали 3 тысячи 426 бошняков-мусульман, 653 хорвата и 1 тысяча 111 сербов. Согласно переписи 2013 года, последних осталось там всего 144 человека, количество хорватов выросло до 892 человек, бошняков сократилось до 2 тысяч 647 человек. В ходе агрессии хорватские войска уничтожили большое количество архитектурного наследия Столаца.