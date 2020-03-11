Хорватское правосудие освободило нациста и кровавого палача

11.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Верховный суд Хорватии оставил в силе приговор об условно-досрочном освобождении Томислова Мерчепа, бывшего в 90-е годы командиром карательного подразделения, на совести которого жизни сотен мирных хорватских сербов.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ближайшее время суд определит дату, когда Томислав Мерчеп, приговоренный в 2016 году к семи годам заключения, выйдет на свободу. В течение испытательного срока, который ему назначат, ему придется регулярно раз в месяц отмечаться в полицейском участке.

В 2019 году суд отклонял прошение Мерчепа об условно-досрочном освобождении, но в этот раз принял во внимание тот факт, что его здоровье «значительно ухудшилось, ему трудно двигаться, и он нуждается в постоянной заботе и уходе».

Мерчеп (в инвалидной коляске) в окружении соратников, поклонников и родни

В 2016 году обвинению удалось установить причастность националистического подразделения, возглавляемого Мерчепом, к незаконному аресту 52 граждан сербской национальности, проживавших в городах и окрестностях Загреба, Пакраца и Кутины, 43 из которых были убиты, шестеро пережили пытки и сексуальное насилие, трое пропали без вести.

В то же время, по данным сербской правозащитной организации «Веритас», подразделением, носившим неофициальное название «мерчеповцы», впоследствии преобразованном в спецотряд МВД Хорватии «Осенний дождь», только с 11 октября 1991 года по 29 марта 1992 года в лагере «Пакрачка-Поляна» и близлежащем лагере «Марино-Село» были убиты около 300 человек из Западной Славонии, Гарешницы, Кутины, Беловара и Загреба.

Жертвами боевиков в большинстве своем были сербы, а также незначительное количество хорватских оппозиционеров, стоявших на коммунистических и проюгославских позициях.

До распада Югославии Томислав Мерчеп жил в Вуковаре и работал инженером в строительной фирме, в 1990 году вступил в националистическую партию Франьо Туджмана «Хорватское демократическое содружество», добивавшуюся выхода из состава СФРЮ.

Когда на первых демократических выборах в Вуковаре победил Союз коммунистов Хорватии, набравший 65% голосов (против 26% у ХДС), дом Мерчепа стал штабом ХДС по захвату власти. В итоге он и его боевики арестовали всех руководителей местных органов власти, он стал Секретарем обороны Вуковара, верхушкой партии для его подразделений было закуплено оружие в Венгрии и Хорватии, которым Мерчеп вооружил порядка двух тысяч неоусташей из ультранационалистической организации ХОС (Хорватские оборонительные Сербии).

В начале лета в Вуковаре были взорваны порядка десяти заведений, принадлежавших сербам, в 1997 году хорватская газета Feral Tribune опубликовала документ, подтверждающий передачу Мерчепу взрывчатки «коллегой», секретарем обороны Осиека, военным преступником Бранимиром Главашем.

Что характерно, за неделю до начала интенсивных боевых действий, Мерчеп с семьей бежал из Вуковара. Он получил двухэтажную квартиру в Загребе, и возглавил вышеупомянутое подразделение «Осенний дождь», которое не принимало участия в активных боевых действиях, но было задействовано во многих карательных операциях.

Мерчеп (стоит в центре в берете) со своими боевиками в начале 90-ых

Также он был комендантом тайных лагерей «Пакрачка-Поляна» и «Марьино-Село», где пытки и убийства людей были поставлены на поток, тела мертвых впоследствии сжигались.

Наиболее резонансным преступлением «мерчеповцев» стало убийство загребской сербской семьи Зец – исключительно мирных людей. Боевики расправились с супругами, их двенадцатилетней дочерью, двум малышам – мальчику и девочке удалось спрятаться и избежать гибели. Впоследствии их переправили в казармы ЮНА, а оттуда – в Сербию.

уничтоженная мерчеповцами в декабре 1991 года загребская сербская семья Зец, двум малышам (внизу) удалось спастись

«Я несу прямую ответственность за убийство 86 человек, – признался газете Feral Tribune раскаявшийся заместитель Мерчепа Мира Байрамович. – Я ложусь вечером с этим в постель и утром с этим просыпаюсь, если смогу заснуть. Вот этой рукой я убил 72 человека, среди них девять женщин. Для нас не существовало разницы: все сербы были для нас врагами».

Байрамовича хорватское правосудие за массовые убийства приговорило к четырем годам лишения свободы, сам Мерчеп на суде врал, что не имеет никакого отношения к «мерчеповцам» и не давал приказы пытать и убивать арестованных.

Мерчеп в суде

В мае 2016 года он был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за то, что не предотвратил массовые убийства, в феврале 2017 года по апелляции Государственной прокуратуры Верховный суд Хорватии увеличил ему срок до семи лет.