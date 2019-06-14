Загреб может стать Минском для Сербии
Хорватия могла бы выступить посредником на переговорах между Сербией и Косово.
Об этом в интервью газете «Известия» заявил бывший президент Хорватии Стипе Месич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В отличие от многих государств мира нам повезло иметь дружественные отношения с обеими сторонами. И мы готовы принять у себя представителей Белграда и Приштины, если они сами не против», – сказал Месич.
В то же время он высказался за вступление Косово в НАТО, куда Сербия вступать категорически отказывается.
«Каждое государство решает это добровольно, и мнение политиков из соседних стран, пусть даже и участниц НАТО, здесь ни при чем. Если народ республики этого хочет, то, как бы сильно ни противились региональные державы и некоторые члены ЕС, это всё равно произойдет», – сказал Месич.
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