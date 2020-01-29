Хорваты обратили китайца в отпетого нациста

29.01.2020, Москва, Елена Острякова

Гражданин Китая Се Ят Лун, который в настоящее время проживает в Хорватии, был арестован за то, что распевал хорватские ультранационалистические песни в кафе в Имоцки, где он наблюдал за финалом чемпионата Европы по гандболу между Хорватией и Испанией.

Об этом пишет сайт Balkan Transitional Justice, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Запись инцидента была размещена в соцсетях, а потом удалена.

Сорокачетырехлетний Се Ят Лунг уже известен хорватской публике. В феврале прошлого года он предстал перед судом после того, как ему было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка.

Гражданин Китая выкрикивал лозунги фашистского движения Усташа времен Второй мировой войны. У него также есть татуировка с одним из таких лозунгов.

Примечательно, что Се Ят Лунг родом из Гонконга.

«Я восхищаюсь тем, как маленькая страна может быть такой храброй. Во время Второй Мировой войны они хотели независимости. Это мечта гонконгского народа. Мы ненавидим Китай. Мы ненавидим Китай, как и Сербию. И мы хотим независимости», – объяснил новоявленный нацист Ят Лунг свое увлечение усташами.

Однако, боясь судебного возмездия, гонконговец настаивал, что не является расистом.