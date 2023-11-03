Хорваты переругались в Совбезе ООН

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В ходе заседания Совета безопасности ООН представитель Хорватии Иван Шимонович назвал нелегитимным хорватского члена Президиума Боснии и Герцеговины.

В свою очередь хорватский член Президиума БиГ Желько Комшич назвал Верховного представителя по БиГ ставленником Хорватии.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Совете Безопасности ООН прошло слушание доклада так называемого Верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта по текущей ситуации в Боснии. В воем докладе немецкий надсмотрщик Запада за бывшей югославской республикой обвинил Республику Сербскую в попытке раскачать ситуацию в стране и отделиться от нее. Остроты ситуации добавило то, что кандидатура Шмидта в свое время не прошла обязательную процедуру утверждения в Совбезе ООН, и по этой причине РС считает немца нелегитимным.

Неожиданно Шмидт подвергся нападкам со стороны хорватского члена Президиума БиГ Желько Комшича, которого хорваты не считают своим представителем. Поскольку бошнякское большинство и хорватское меньшинство, согласно Дейтонским мирным соглашениям 1995 года, объединены в Федерацию БиГ, бошнякской элите Сараево уже который раз, подавляющим с голосов своей общины при всеобщем тайном голосовании, удается провести на пост хорватского представителя своего человека.

В частности, Желько Комшич – этнический хорват, постоянно действует в интересах сараевской элиты и в разрез с интересами соплеменников.

В этот раз Комшич обвинил Шмидта в мягкотелости и неспособности наказать боснийских сербов, используя свои исключительные боннские полномочия.

«Некоторые решения Шмита были хорошими и пытались защитить конституционный порядок в Боснии и Герцеговине, но они были недостаточными и расплывчатыми…. Мы особенно обеспокоены заявлением премьер-министра соседней страны о том, что они лоббировали высокого представителя с целью введения таких изменений в Конституцию и Закон о выборах БиГ, которые соответствуют политическим интересам соседней страны, в ущерб суверенитету БиГ. Здесь, конечно, я имею в виду премьер-министра и правительство соседней страны Хорватии», – сказал Комшич.

Он имел в в виду запрос хорватской общины на реформу, согласно которой она все-таки сможет сама выбирать собственных представителей без голосов бошнякского большинства.

В ответ с резкой отповедью Комшичу выступил представитель Хорватии в ООН Иван Шимонович.

«Что касается присутствия господина Комшича на сегодняшней встрече и его выводов, я хотел бы отметить, что Хорватия не признает его легитимным членом Президиума БиГ. Господин Комшич попал на должность члена Президиума БиГ путем этнической инженерии. Мы искренне надеемся, что изменения в Законе о выборах предотвратят подобные манипуляции в будущем», – сказал представитель Хорватии.

Чтобы остановить начавшуюся перепалку двух хорватов представитель БиГ в ООН Златко Лагумджия попросил председательствовавшего в Совбезе представителя КНР дать свое резюме, несмотря на то, что его выступление не было запланировано.

«Западные игроки подрывают Дейтонское мирное соглашение, ключевые принципы которого находятся под угрозой. Совет Безопасности не должен игнорировать тот факт, что на его глазах БиГ превращается в колониальное образование, которым открыто манипулируют Вашингтон и Брюссель. У них также есть самопровозглашенный Верховный представитель, который сам взял на себя целый ряд государственных функций, даже на законодательном уровне», – сказал в свою очередь в своем выступлении официальный представитель России при ООН Василий Небензя.