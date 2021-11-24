Хорваты подали в Прокуратуру на бошнякского члена Президиума БиГ за отрицание преступлений исламистов

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Прокуратура Боснии и Герцеговины приняла заявление от боснийской Хорватской республиканской партии в отношении боснийского члена Президиума БиГ Шефика Джаферовича за «разжигание ненависти и нетерпимости».

Поводом для этого стали заявления Джеферовича о том, что исламистская Армия БиГ в 90-е не оставила после себя ни массовых захоронений, ни лагерей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заявление на Джаферовича поступило накануне, а завтра оно будет передано исполняющему обязанности прокурора.

Боснийская Хорватская республиканская партия, возглавляемая Славеном Рагужом, объявила, что возбудила уголовное дело против бошнякского члена Президиума БиГ Шефика Дшаферовича за «разжигание ненависти и нетерпимости». Ранее тот заявил, что за Армией БиГ не осталось массовых захоронений, лагерей и прочего. В ответ хорватские политики указали, что существуют судебные приговоры, утверждающие прямо противоположное.

«По официальным данным с 1992 по 1995 год действовало одиннадцать лагерей Армии БиГ, в которых находился 891 человек, из них 764 – мирные жители. Впоследствии 27 из них погибли в результате пыток. Тот факт, что человек, на которого подано заявление, выполняет функцию члена Президиума, является отягчающим обстоятельством, что делает это преступление особо тяжким, что четко прописано в законодательстве», – говорится в заявлении Хорватской республиканской партии.