Хорваты прислали Вучичу издевательские условия вступления в ЕС

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Хорватская академия наук и искусств (ХАНИ) выдвинула свои условия по вступлению Сербии, Боснии и Герцеговины и Черногории в Евросоюз.

Об этом пишет сайт Balkan Transitional Justice, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, от Сербии хорватские ученые потребовали «отказаться от пропаганды Великой Сербии» и «мифа Ясеноваца». Имеется в виду крупнейший на территории бывшей Югославии концентрационный лагерь, созданный хорватскими фашистами-усташами по примеру немецких лагерей смерти в годы Второй Мировой войны. В Ясеноваце было убито 20 тыс человек, но хорватские националисты отрицают, что этот лагерь вообще существовал.

Требования ХАНИ, которые были направлены президенту и премьер-министру, также включают признание Сербией своей «агрессии» против Хорватии во время войны 1991-95 годов и выплату ущерба. Также ученые из Загреба «открыли» в Сербии хорватское меньшинство и хотят для него особых прав, а права Сербской Православной церкви в Хорватии, наоборот, требуют ликвидировать. Они призывают завершить демаркацию границы между Сербией и Хорватией по реке Дунай и признать спорный речной остров Шаренград хорватским.

Сербская академия наук и искусств SANU отклонила требования хорватских коллег как «подстрекательский политический памфлет». Исполнительный совет SANU заявил, что из уважения ко всем жертвам «лагеря смерти» не будет опускаться до опровержений тех, кто бесстыдно использует выражение «миф Ясеноваца».

От Боснии и Герцеговины ХАНИ требует признать «справедливой и освободительной» роль Хорватии в войне 1995 года против «сербской агрессии» этой страны и прекратить «ложное обвинение» хорватов в военных преступлениях. А также – создать третий хорватский энтитет в составе Боснии. (В настоящее хорваты образуют единый энтитет с более многочисленными боснийскими мусульманами).

От Черногории ХАНИ требует гарантировать хорватам места в парламенте а также возместить ущерб за поддержку сербских военных операций в Хорватии.