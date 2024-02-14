Хорваты сожгли на карнавале куклы Путина и Вучича

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В хорватском приморском городке Каштела близ Сплита состоялся традиционный карнавал, в ходе которого участники сожгли фигуры президентов России и Сербии.

Согласно старинному ритуалу жители городка сжигают фигуры тех, кто «несет ответственность за все плохое, что произошло в их жизни за последний год», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе карнавала в Каштеле большие фигуры Владимира Путина и Александра Вучича были представлены в виде Дон Кихота и Санчо Панса, причем почему-то сербский президент выглядел как Рыцарь печального образа – верхом на тощем коне, а его российский коллега – в роле оруженосца, восседавшего на осле. Затем фигуры были сожжены под бурное ликование собравшихся, которые фотографировались на подобном фоне.

Традиция сжигать на карнавале тех, кто несет ответственность за все плохое, что, по мнению его устроителей, произошло в их жизни за последний год, существует достаточно давно. Но в хорватском исполнении постоянно несет в себе налет ксенофобии – так ранее на маскараде в прошлые годы жгли лидера хорватских сербов Милорада Пуповаца, который регулярно защищает своих соплеменников от хорватской ксенофобии. Также участники маскарада ранее сжигали куклу премьер-министра страны Андрея Пленковича, протестуя против его внутренней политики.

Чем не угодили обитателям приморского городка Вучич и Путин не совсем понятно – скорее всего, им пообещали какие-то бонусы соросовские политтехнологи.

«Это их традиция – жечь, и я по этому поводу не буду плакать. Если бы сделали что-то подобное мы, то вся Европа бы нас заклеймила. Это двойные стандарты, ничего особенного. Раньше они жгли наши дома, на этом фоне сожжение фигур – мелочь, пусть балуются дальше», – прокомментировал произошедшее Вучич.